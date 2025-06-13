NAVI Junior сыграли свою первую игру на квалификациях к The International 2025: результаты матча
- NAVI Junior победили Yellow Submarine со счетом 2:0 на квалификациях к The International 2025.
- Эта победа позволила украинской команде пройти в четвертьфинал, где они будут играть против Nigma Galaxy.
- Матч отметился яркой игрой Юрия "pma" Проца, который завершил первую игру со статистикой 15/1/4 на Axe.
Украинская команда NAVI Junior стартовала на квалификациях к The International 2025 с уверенной победы над россиянами из Yellow Submarine. Рассказываем главные детали матча, который проходил 13 июня 2025 года и начался в 12 часов по Киеву.
Успешный старт NAVI Junior
Прежде всего напомним, что NAVI Junior участвуют в отборах для региона Западной Европы. Команда получила на это разрешение от Valve, поскольку не могла появиться на квалификации для региона Восточной Европы из-за участия в другом крупном турнире. В первом раунде украинский коллектив встретился с командой Yellow Submarine, которая получила свой слот после победы над Zero Tenacity в открытом отборе, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт NAVI.
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Yellow Submarine – это российская команда, в составе которой играет украинец Родион "infernal" Кулаков. Одним из самых заметных ее игроков является Xakoda, тогда как другие участники команды остаются менее узнаваемыми для широкой аудитории.
Матч между NAVI Junior и Yellow Submarine завершился на 33 минуте разгромным счетом 2:0. Особенно ярко себя проявил Юрий "pma" Проц, который в первой игре на Axe завершил карту со статистикой 15/1/4.
- В целом же украинцы совершили 23 убийства против 9 у соперников.
- На первой карте NAVI Junior уничтожили абсолютно все башни Yellow Submarine. На второй осталась только одна.
- Зато россияне на первой карте не разрушили ни одной башни, а на второй забрали только три – по одной на каждой линии.
Эта победа позволила NAVI Junior пройти в четвертьфинал верхней сетки. Следующим соперником украинской команды станет Nigma Galaxy – матч назначен на 14 июня в 18:00 по киевскому времени.
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