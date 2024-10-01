OG победили NAVI Junior, но проиграли новой украинской команде по Dota 2: кто они и что дальше

1 октября 2024, 16:22
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Автор: Александр Гайдамашко

Источник:

CyberScore

30 сентября команда NAVI Junior провела матч в рамках квалификации турнира DreamLeague Season 24 для Западной Европы. Игроки сошлись в поединке с OG, но проиграли. Однако на этом присутствие Украины на турнире не заканчивается, ведь на сцену выходит "Паляниця".

Результаты

К сожалению, NAVI Junior выбыли из отбора, проиграв OG. Матч завершился со счетом 2:1. Первые две карты команды обменяли между собой, продемонстрировав равный уровень игры. Однако следующая была не в пользу украинцев.

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  • Обе первые карты закончились в течение 45 минут.
  • Счет убийств на первой карте был 20-20. Но трон разрушили OG.
  • Вторую карту выиграли NAVI.
  • Последняя игра завершилась всего за 24 минуты. NAVI Junior допустила многочисленные ошибки. К 17-й минуте OG получили преимущество в 11 000 золота и закончили игру уже через 7 минут.

Состав NAVI Junior:

  • Тарас gotthejuice Линников
  • Артем Niku Бачкур
  • Юрий pma Проц
  • Тамир Daze Токпанов
  • Станислав Riddys Митрошкин

Что было дальше

После этого OG встретилась с еще одной украинской командой под названием Palianytsia. Украинцы обыграли соперников с результатом 2:0 и стали одними из победителей закрытых квалификаций 24-го сезона DreamLeague.

Вот полный список всех команд, которые прошли в DreamLeague Season 24:

  • AVULUS
  • Palianytsia
  • BandaNoone
  • Team Spirit
  • Nigma Galaxy
  • Лазурный луч
  • Talon Esports
  • Nouns
  • Героические
  • Team Waska

DreamLeague продлится до 11 ноября. Призовой фонд события составит 1 миллион долларов.

Кто такие Palianytsia

  • Palianytsia – украинская профессиональная команда, основана совсем недавно, в сентябре 2024 года.
  • Начальный состав Palianytsia включает трех бывших участников Monte, а также двух других украинских игроков: Crystallize, Moonlight, fortniteMan, QBFY и крекер.
  • Команда фактически дебютировала в отборе на DreamLeague Season 24, но также приняла участие в RES Regional Series: EU #4, где заняла четвертое место.
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