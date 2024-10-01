OG победили NAVI Junior, но проиграли новой украинской команде по Dota 2: кто они и что дальше

30 сентября команда NAVI Junior провела матч в рамках квалификации турнира DreamLeague Season 24 для Западной Европы. Игроки сошлись в поединке с OG, но проиграли. Однако на этом присутствие Украины на турнире не заканчивается, ведь на сцену выходит "Паляниця".

Результаты

К сожалению, NAVI Junior выбыли из отбора, проиграв OG. Матч завершился со счетом 2:1. Первые две карты команды обменяли между собой, продемонстрировав равный уровень игры. Однако следующая была не в пользу украинцев.

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Обе первые карты закончились в течение 45 минут.

Счет убийств на первой карте был 20-20. Но трон разрушили OG.

Вторую карту выиграли NAVI.

Последняя игра завершилась всего за 24 минуты. NAVI Junior допустила многочисленные ошибки. К 17-й минуте OG получили преимущество в 11 000 золота и закончили игру уже через 7 минут.

Состав NAVI Junior:

Тарас gotthejuice Линников

Артем Niku Бачкур

Юрий pma Проц

Тамир Daze Токпанов

Станислав Riddys Митрошкин

Что было дальше

После этого OG встретилась с еще одной украинской командой под названием Palianytsia. Украинцы обыграли соперников с результатом 2:0 и стали одними из победителей закрытых квалификаций 24-го сезона DreamLeague.

Вот полный список всех команд, которые прошли в DreamLeague Season 24:

AVULUS

Palianytsia

BandaNoone

Team Spirit

Nigma Galaxy

Лазурный луч

Talon Esports

Nouns

Героические

Team Waska

DreamLeague продлится до 11 ноября. Призовой фонд события составит 1 миллион долларов.

Кто такие Palianytsia

Palianytsia – украинская профессиональная команда, основана совсем недавно, в сентябре 2024 года.

Начальный состав Palianytsia включает трех бывших участников Monte, а также двух других украинских игроков: Crystallize , Moonlight , fortniteMan , QBFY и крекер .

, , , и . Команда фактически дебютировала в отборе на DreamLeague Season 24, но также приняла участие в RES Regional Series: EU #4, где заняла четвертое место.