Украинская команда NAVI Junior выиграла сразу два турнира по Counter-Strike 2: сколько заработали

NAVI Junior победили в двух турнирах по Counter-Strike 2 за несколько дней. Им покорились сцены European Pro League Season 15: Division 2 и United21 S19. Рассказываем детали.

European Pro League Season 15: Division 2

Европейский турнир EPL S15: Division 2 проходит полностью онлайн с призовым фондом в 10 000 долларов. "Групповая стадия не вызвала у нашего академического состава никаких проблем: матчи-открытия против GODSENT (2:1) и 9INE Academy (2:0) наш коллектив закончил в свою пользу, гарантировав себе выступление в плей-офф", – написали NAVI на своем официальном сайте.

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В плей-офф NAVI Junior также начали очень уверенно, одержав победы против Astralis Talent и Apogee Esports. В итоге команда забрала победу у Spirit Academy, заняв первое место.

Выигрыш украинских игроков составил 6 000 долларов.

United21 Season 19

Следующая победа ждала NAVI Junior на United21 S19, где они заработали еще 6 000 долларов.

United21 – это еще один европейский турнир с призовым фондом в 10 000 долларов. Он также проходит полностью онлайн. Соперниками NAVI Junior, которые заняли второе и третье места стали Dynamo Eclot и kONO.ECF соответственно.

В финале украинцы соревновались с Dynamo Eclot, победив с результатом 2:1.

Что дальше

В ближайшее время NAVI Junior выступят в финале в ESEA Season 50: Advanced Division.