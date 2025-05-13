NAVI вылетели из пятерки лучших команд в Counter-Strike 2

Украинская команда Natus Vincere потеряла место в пятерке лучших коллективов мира в рейтинге HLTV по Counter-Strike 2. В статье рассказываем, как колебался рейтинг NAVI в последнее время, почему команда опустилась на шестое место и что ждет ее дальше на турнире PGL Astana 2025.

Как все было раньше

В течение 2024 года команда Natus Vincere постепенно теряла позиции в глобальном рейтинге HLTV. Хотя когда-то она удерживала лидерство 11 недель подряд, серия неудачных выступлений сдвинула NAVI с первой строчки. Падение началось после выступления на турнире Perfect World Shanghai Major 2024 – тогда коллектив сначала опустился на второе место, а затем – на третье, пишет 24 Канал.

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Еще одним ударом стал турнир BLAST Open Spring 2025, где NAVI уступили Team Spirit в полуфинале. В то же время организация Aurora приобрела команду Eternal Fire, после чего объединенные результаты команд позволили им опередить NAVI, подняться выше и снизить рейтинг украинской команды. Так наш коллектив опустился до пятого места.

В начале мая ситуация немного стабилизировалась – обновленный рейтинг HLTV зафиксировал поднятие Natus Vincere снова на четвертую позицию. Это был важный шаг вперед для команды, которая долгое время демонстрировала нестабильные результаты. На тот момент тройку лидеров составляли Team Vitality, Team Spirit и MOUZ.

Какая ситуация теперь

По состоянию на середину мая NAVI опустились на шестую строчку глобального рейтинга HLTV. На вершине остаются Team Vitality, за ними – MOUZ, третье место занимает Team Spirit. Четвертыми стали Falcons, а пятую позицию заняла Aurora.

Снижение рейтинга совпало с выступлениями NAVI на турнире PGL Astana 2025. 10 мая команда победила M80 из США, 11 мая одержала еще одну победу над коллективом BIG, но уже 12 мая потерпела поражение от The MongolZ. Хоть команда и выиграла два матча, другие участники турнира набрали больше очков, что позволило им обойти NAVI в рейтинге.

Несмотря на трудности, NAVI остается одной из самых известных команд мира. В 2024 году коллектив с CS2 стал самым популярным по просмотрам – более 64,85 миллиона часов. Вся организация Natus Vincere, которая представлена в 16 дисциплинах, вошла в пятерку самых популярных киберспортивных клубов мира с 571 миллионом часов просмотра.

Что дальше

Впереди у NAVI еще одно непростое испытание. 13 мая команда сыграет с Aurora в рамках четвертого игрового дня группового этапа PGL Astana 2025. Это будет решающий поединок для обоих коллективов – победитель получит шанс на выход в плей-офф, а тот, кто проиграет, покинет турнир.