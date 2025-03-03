Известны все участники третьего сезона PGL Wallachia: будет ли среди них NAVI

Румынский турнирный оператор PGL объявил список команд, которые появятся на PGL Wallachia: Season 3. Среди шестнадцати команд практически все те же знакомые лица, но есть и несколько менее известных названий. Будет ли среди них украинская NAVI?

Кто прошел

До важного турнира по Dota 2 остается всего несколько дней, поэтому сейчас известны все участники. Третий сезон начнется 8 марта в Бухаресте и продлится до 16 марта. Он приготовил один миллион долларов для команд со всего мира, из которых 300 000 заберет тот, кто займет первое место. Natus Vincere будет среди игроков, поскольку украинцы прошли в соревнования через квалификацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

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Вот список команд, которые получили прямое приглашение на турнир:

Team Liquid.

Gaimin Gladiators.

Xtreme Gaming.

Aurora Gaming.

Team Falcons.

HEROIC.

Команда Spirit.

Tundra Esports.

Nigma Galaxy.

Еще 7 команд прошли в соревнования через квалификацию:

Natus Vincere.

AVULUS.

OG.

Yellow Submarine (ранее называлась Ban9PivoSamogon), которая имеет в своем составе одного украинца – тренера Ростислава Лозового, который работает под никнеймом "fn". К сожалению, рядом с ними за команду выступает трое россиян и белорус.

Team Tidebound.

Wildcard, которая также имеет в составе украинца. Это Даниил Шеховцов, известный как "Bignum". Кроме него, в команде по большей части американцы и один гражданин Румынии.

Mosquito Clan (ранее называлась Looking for Org).

Напомним, предыдущий сезон PGL Wallachia выиграла команда HEROIC. Natus Vincere заняли четвертое место, заработав за это 80 000 долларов.