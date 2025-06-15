NAVI завоевали место в плей-офф BLASTtv Austin Major 2025 по CS 2
- Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) прошла в плей-офф BLASTtv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2.
- Команда NAVI выиграла важный матч против G2 со счетом 2:1, обеспечив себе место в плей-офф турнира.
- Противостояние с G2 завершилось на карте Inferno в овертаймах, где NAVI победили со счетом 19:16.
- Окончательные соперники NAVI в следующем раунде плей-офф еще не определены.
Состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere по Counter-Strike 2 смог пройти основную стадию BLASTtv Austin Major 2025 и пройти в плей-офф.
"Рожденные побеждать" стали пятой командой, которая вышла в плей-офф BLAST.tv Austin Major, сообщает 24 Канал.
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"Валидольная" победа
Интернациональный коллектив украинской организации достаточно уверенно начал "Мейджор", победив Nemiga и 3DMAX в рамках BO1 (1 карта, – ред.).
Выйдя на счет 2-0, NAVI попали на Spirit, где их ждало тяжелое поражение в BO3 (3 карты до 2 побед, – ред.) – 0:2 по картам.
Несмотря на это, подопечные Городенского сумели завоевать путевку в матчи на вылет уже в следующем поединке. Хотя это и не было совсем просто, ведь в матче сетки 2:1 судьба свела их против G2.
Aleksib и компания оказались сильнее на собственном пике Mirage (13:10), затем проиграв выбор соперников Anubis (9:13).
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Судьба противостояния решалась на Inferno, которая оправдала свое название и стала настоящим адом для обеих команд.
В итоге все решилось только в овертаймах, где NAVI все-таки оказались сильнее – 19:16 на карте и 2:1 в серии, что гарантировало им выход в плей-офф техасского "Мейджора".
Один из решающих раундов противостояния – смотрите видео
Сейчас оппоненты "рожденных побеждать" в следующем раунде еще неизвестны, но мы будем продолжать следить за их путем на BLASTtv Austin Major 2025 и болеть за украинскую организацию.