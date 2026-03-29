NAVI сыграют в финале BLAST Open Rotterdam по CS 2 и попытаются остановить эру Vitality

Украинская организация Natus Vincere вышла в финал престижного турнира BLAST Open Rotterdam по Counter-Strike 2, где попытается остановить невероятную выигрышную серию Team Vitality.

Похоже, что "рожденные побеждать" наконец набрали нужную форму, ведь они попали во второй подряд финал крупного турнира, информирует 24 Канал.

NAVI набирают форму?

Natus Vincere стали вторыми финалистами BLAST Open Rotterdam 2026, триумфовав над российской PARIVISION.

Украинская организация обыграла оппонентов в противостоянии BO3 со счетом 2:1 по картам: Dust 13-11, Inferno 8-13 и Mirage 13-7.

Этот результат продолжает серию побед нашего коллектива, который недавно получил трофей ESL Pro League S23, а Дрин "makazze" Шакири добавил в свой послужной список первую в карьере медаль MVP.

В этой победе косовар также сыграл выдающуюся роль.

В финале NAVI будет ожидать встреча с лучшей командой мира, по состоянию на данный момент по версии HLTV – Vitality.

Дополнительной проблемой является статистика, ведь команды встречались шесть раз с 2023 года и именно французская организация выиграла все шесть поединков с 13 победами на картах и лишь одним поражением, информирует HLTV.

Правда, оптимистично настроен тренер "рожденных побеждать" Андрей Городенский.

Возможно, NAVI могут остановить еще одну эру,

– сказал он в разговоре с Dupreeh, вспомнив как когда-то NAVI остановили непобедимых Astralis.

