NAVI прошли в полуфинал IEM Katowice 2025

NAVI одержали победу над The MongolZ в рамках турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2. Теперь украинская команда переходит сразу в полуфинал.

Как это было

Игра между NAVI и MongolZ закончилась со счетом 2:0 в пользу Natus Vincere. Счет называют "разгромным", поскольку только на первой карте преимущество NAVI составляло 11:1 в первой половине матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Ранее NAVI победили российскую Team Spirit и вышли в плей-офф IEM Katowice 2025

Чтобы занять свое почетное место в группе B, NAVI сначала одолели FURIA Esports со счетом 2:0, а затем обыграли Team Spirit.

Следующий соперник украинской команды пока неизвестен. Он раскроется через три дня по результатам других матчей. Сначала GamerLegion сыграет с Team Spirit, затем кто-то из этих двух сыграет с Virtus.pro, и только тогда победитель этой встречи будет играть против Natus Vincere.

Напомним, IEM Katowice 2025 проходит в Польше и и разыгрывает 1 миллион долларов среди 24 команд. Победитель турнира получит 400 000 долларов. За второе место предусмотрено 180 000 долларов, а за третье и четвертое – по 80 000. Это означает, что NAVI гарантированно получат не менее 80 000.

Нам остается только надеяться, что история с шанхайским мейджором не повторится, когда NAVI прекрасно стартовали, оказавшись сразу на финальном этапе, но потом, к сожалению, покинули турнир, проиграв свои следующие игры.