NAVI будут бороться за дополнительный миллион долларов на ESL Grand Slam

Стокгольмская арена Annexet стала свидетелем завершения одного из самых зрелищных турниров года. После двух недель напряженных противостояний определился обладатель кубка 23 сезона ESL Pro League. Победа не только пополнила копилку команды новым трофеем, но и открыла перед игроками двери в элитарный клуб претендентов на одну из самых желанных наград в мире киберспорта.

Что такое Grand Slam?

ESL Grand Slam – это престижная награда в мире киберспорта по дисциплине Counter-Strike, которая вручается команде, которая первой получит определенное количество побед на турнирах от организатора ESL и его партнеров, пишет 24 Канал. То есть это не одно конкретное соревнование, а определенный путь сквозь турниры, по результатам которого определяется лучшая команда, которая заберет дополнительные призовые деньги.

Смотрите также NAVI не поедут на PGL Astana, но там появится другая украинская команда

Команда-победитель получает золотые слитки или денежное вознаграждение в размере одного миллиона долларов. Хотя раньше обязательной была победа на "Masters" турнирах (например Katowice или Cologne), правила могут меняться в зависимости от сезона.

Начиная с 2025 года компания Intel перестала быть титульным спонсором инициативы, поэтому название было изменено с Intel Grand Slam на ESL Grand Slam.

В 2025 году победителем была Team Vitality, в 2023 приз забрали игроки FaZe Clan, а в 2021 торжествовали также Natus Vincere.

Смогут ли NAVI обойти конкурентов?

Киберспортивный мир снова заговорил о доминировании Natus Vincere после того, как коллектив поднял над головой трофей ESL Pro League Season 23. Финальный поединок, состоявшийся 15 марта 2026 года в столице Швеции, стал кульминацией марафона, в котором участвовали 24 лучшие команды планеты, пишет HLTV.

В решающей битве NAVI сошлись с Aurora Gaming – ростером, который ранее выступал под тегом Eternal Fire, пока не был выкуплен россиянами на фоне проблем с законом на своей родине. Тем не менее украинская организация подтвердила свой статус, завершив встречу со счетом 3 – 1.

Путь к победе был насыщенным:

Первая карта финала, Mirage, осталась за NAVI.

Однако Aurora Gaming смогла дать отпор на Anubis, сравняв счет в серии.

Несмотря на сопротивление соперника, Natus Vincere вернули контроль над игрой на карте Nuke и поставили финальную точку на Dust2.

Особого внимания заслуживает молодой талант команды, Дрин "makazze" Шакири, чей исключительный уровень игры на протяжении всего турнира принес ему почетную награду MVP.

Сейчас в так называемом "Зале славы" на сайте ESL опубликованы три команды, претендующие на победу – Team Vitality, Furia и Team Spirit. Natus Vincere будет, судя по всему, добавлена уже в ближайшее время.

Чтобы опередить крайне успешную за последние два года команду Vitality и завоевать Grand Slam, Natus Vincere необходимо выиграть еще три турнира от ESL. Обязательным условием является победа хотя бы на одном из турниров категории "Championship", таких как соревнования в Кельне или Кракове.

Ближайшие шансы изменить расстановку сил появятся на IEM Rio 2026 в апреле, а также на турнирах в Атланте и большом мэйджоре в Кельне, где NAVI будут пытаться остановить лидеров сезона.