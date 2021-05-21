NBA 2K21 в подарок от EGS и скидки в Steam: подборка лучших предложений за последнюю неделю

На этой неделе в Epic Games Store можно получить бесплатно NBA 2K21 и принять участие в новой распродаже. Также в магазине Steam уже стартовало несколько интересных акционных событий.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Подарки в PS Store и распродажи в Steam: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Epic Games Store

На этой неделе главным ньюсмейкером в этой сфере стал именно фирменный магазин компании Epic Games. Дело в том, что там началась масштабная "Мегараспродажа" видеоигр со скидками до 75%. Эта акция продлится до 17 июня, а приобрести можно немало очень популярных игр. Также владельцы магазина раздают специальный купон на 300 гривен, который можно использовать для получения скидки при покупке товара стоимостью от 399 гривен.

Наверное, самым интересным предложением всей распродажи может стать комплект из Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion, который можно приобрести за 990 гривен. Но сразу же вспоминаем о купоне, который уменьшает цену на этот набор до 690 гривен.

Также в этом магазине продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе можно бесплатно получить достаточно популярную игру NBA 2K21, которая стоит 999 гривен. Название следующего проекта в рамках этой акции владельцы магазина снова решили оставить в тайне. Очень вероятно, что это будет какая-то достаточно популярная видеоигра. Возможно, это опять будет какой-то проект от издателей с 2K (в который раз) или что-то из серии The Witcher, которая в этом месяце отмечает различные юбилеи (это только предположение).

Интересные предложения с этой распродажи:

Assassin's Creed Valhalla – 686 гривен (-25%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Watch Dogs: Legion – 457 гривен (-50%)

GTA V Premium Edition – 345 гривен (-45%)

Outriders – 674 гривны (-25%)

Oddworld Soulstorm – 567 гривен (-20%)

Detroit: Become Human – 471 гривна (-30%)

Godfall – 560 гривен (-34%)

Cyberpunk 2077 – 719 гривен (-20%)

Mafia: Definitive Edition – 449 гривен (-40%)

Watch Dogs: Legion / Фото магазин Epic Games Store

Steam

В Steam на этой неделе также началось несколько интересных акционных событий. До 28 мая по сниженной цене в этом магазине можно приобрести видеоигры от разработчиков из CD Projekt Red. А до 27 мая со скидками можно купить игры от издательства Annapurna Interactive. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

В традиционной акции под названием "Выходные издателя" на этой неделе приняли участие разработчики из Paradox Interactive. А их игры с хорошими скидками можно будет приобрести до 24 мая. Также стоит отметить раздачу интересной головоломки Samorost в этом сервисе.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 115 гривен (-80%)

Cyberpunk 2077 – 719 гривен (-20%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 149 гривен (-70%)

Borderlands 3 – 585 гривен (-55%)

The Outer Worlds – 424 гривны (-50%)

Outer Wilds – 197 гривен (-40%)

Hearts of Iron IV – 119 гривен (-75%)

Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)

Cities: Skylines – 75 гривен (-80%)

Stellaris – 119 гривен (-75%)

Трейлер видеоигры Samorost – видео

PlayStation Store

В фирменном магазине Sony также на этой неделе стартовала небольшая акция. До 6 июня в PS Store можно будет приобрести со скидками до 75% разнообразные ремастеры и старые игры. А уже на следующей неделе должна начаться масштабная распродажа под названием "Время играть". В рамках этой акции можно будет даже приобрести со скидкой некоторые эксклюзивы для PlayStation 5. Начнется эта распродажа 26 мая, а продлится до 9 июня.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Crysis Remastered – 599 гривен (-40%)

Need For Speed Hot Pursuit Remastered – 699 гривен (-50%)

Assassin's Creed III Remastered – 329 гривен (-60%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 324 гривны (-50%)

The Last of Us Remastered – 324 гривны (-50%)

Spyro Reignited Trilogy – 402 гривны (-65%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – 554 гривны (-50%)

Assassin's Creed III Remastered / Фото магазин PlayStation Store

Другие предложения

В магазине GOG стартовала уже вышеупомянутая акция от CD Projekt Red, которая завершится 24 мая. А в Ubisoft Store до 3 июня продолжится "Легендарная распродажа" со скидками до 85%. Интересно, что в рамках этой акции можно воспользоваться специальным промокодом ("LEGEND20") и получить 20% скидку на все игры в этом магазине.

Anno 1800 / Фото магазин Ubisoft Store