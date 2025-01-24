Хитрят все: ESL уличила еще несколько команд в использовании бага, из-за которого вылетели NAVI Junior

Вчера киберспортивный мир всколыхнула новость: украинскую команду NAVI Junior дисквалифицировали с турнира ESL One Raleigh 2025 из-за использования давно известного бага, позволяющего видеть некоторые предметы врага в тени войны. Как выяснилось теперь, они не единственные, кто этим злоупотреблял – замешаны еще минимум две команды, а потенциально и большинство участников квалификаций.

Детали

После того, как NAVI Junior была исключена из турнира и команду заменили на ее соперника AVULUS, пользователи сети сами бросились разбираться в ситуации и отыскали свидетельства того, что багом предмета Smoke of Deceit пользовались Team Spirit и Tundra Esports. Турнирный оператор ESL был вынужден вмешаться и выпустить комментарий по этому поводу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

Как это начиналось NAVI Junior дисквалифицировали с ESL One Raleigh 2025

Члены упомянутых команд Денис Larl Сигитов и Мэттью Whitemon Филемон воспользовались этой лазейкой в своих играх также, что можно увидеть на видеоповторах, если открыть трансляцию от лица соответствующих игроков. Пользователи Reddit показали все эти моменты, где видно соответствующие движения мышкой, когда игроки пытаются переместить Smoke of Deceit из инвентаря своих оппонентов и таким образом с помощью сервисного оповещения об ошибке узнать о текущем статусе предмета.

Сообщество призвало ESL провести дополнительное расследование, чтобы понять, насколько велика проблема. Она, как сообщается, также касается некоторых других случаев, помимо Smoke of Deceit.

Нам известно о других инцидентах, связанных с использованием "дымового бага" во время отборочных этапов. Сейчас мы проводим тщательную проверку, чтобы выявить любые другие случаи. Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с объемом необходимых работ окончательное решение может занять некоторое время,

– написали представители ESL.

Непонятно, каким теперь могло бы быть решение. Если нарушителей окажется лишь трое, то ESL может легко дисквалифицировать их всех, заменив на их соперников. Однако если баг использовали слишком много команд, включая тех, кто проиграл свои матчи, то организатор разве что должен будет отменить весь турнир или же вернуть NAVI Junior обратно.

Турнир ESL One Raleigh 2025 будет проходить в США с 7 по 13 апреля, поэтому ESL имеет достаточно времени, чтобы проанализировать все матчи во время отборов.