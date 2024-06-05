В файлах Elden Ring нашли неиспользованные аудиозаписи

Хотя Elden Ring уже почти полтора года, игроки все еще продолжают открывать в ней хорошо спрятанные секреты, а датамайнеры выкапывают из недр кода контент, которого мы так и не увидели в финальной версии игры. Так, ранее там нашли совсем другое начало, а теперь – неиспользованные аудио с голосом одного из NPC. Кому же они принадлежат?

Что нашли

Один из фанатов обнаружил набор неиспользованных голосовых реплик, которые прятались в файлах на ПК до версии 1.06. Но здесь требуется уточнение: сам диалог можно найти в игре, просто не с этим голосом.

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Как отмечает пользователь Twitter @MagicalShion, эти реплики принадлежат NPC Nepheli Loux, которая имеет полную квестовую линию и может быть вызвана для дополнительной помощи во время битвы с боссом Godrick the Grafted. В финальной версии игры ее озвучивает Кара Теоболд, но в этих аудиофайлах она звучит совсем иначе. Источник отмечает, что этот новый голос похож на актрису Хелен Монкс, которая озвучила в этой же игре Родерику.

Непонятно, почему эти полностью записанные реплики так долго находились в файлах игры, но датамайнер и реставратор вырезанного контента Elden Ring Секиро Дуби утверждает, что в титрах сетевого теста Elden Ring Nepheli Loux не имела подтвержденного актера, который бы ее озвучивал. Вместо этого в титрах просто сказано: "Будет решено позже". Возможно, это было связано с тем, что актриса, которая ее озвучивала, была выбрана в последнюю минуту.

По словам @MagicalShion, в архиве больше нет ни одной музыки, "которая бы не входила в сборник 1.00. Поэтому мы не пропустили больше ничего, что бы не вошло в окончательный вариант игры.