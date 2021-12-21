Немецкая версия игры Dying Light 2 будет отличаться от оригинальной: в чем причина

На территории Германии выйдет неполная версия видеоигры Dying Light 2. Согласно данным местных СМИ, игра не смогла получить возрастной рейтинг из-за высокого уровня насилия.

Наверное, все поклонники игры Dying Light знают, что уже в феврале состоится релиз новой части. Поэтому ее разработчики, из польской студии Techland, активно готовятся к этому важному событию, например, недавно они представили кинематографический трейлер и назвали системные требования.

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А на этот раз они поделились одним неприятным известием, правда, таково оно только для геймеров из Германии. Местные СМИ сообщили, что релиз Dying Light 2 Stay Human в этой стране долгое время находился под вопросом. Дело в том, что немецкое рейтинговое агентство USK запрещало выпускать оригинальную видеоигру на их рынке. Она не смогла получить возрастной рейтинг из-за высокого уровня насилия.

Согласно данным местных СМИ, представители Techland все же смогли договориться с этим агентством. Правда, теперь им нужно внести немало изменений в видеоигру. Уже известно, что в Германии эта игра получит рейтинг "18+", будет продаваться только в цифровом формате, а также ее нельзя будет рекламировать. Стоит добавить, что полноценная версия на немецком языке все же выйдет, правда, только в Австрии и Швейцарии.

Журналисты отмечают, что в немецкой версии Dying Light 2 нельзя будет атаковать нейтральных NPC, расчленять врагов и отрубать им головы. Также местные геймеры смогут кооперативно проходить видеоигру только с владельцами идентичного издания.

Разработчики пообещали, что подобные изменения не отразятся на игровом процессе и сюжетной кампании. Также они надеются, что со временем смогут договориться с агентством USK о выпуске полноценной версии на территории этой страны. Напоследок добавим, что у разработчиков Left 4 Dead 2 подобные переговоры затянулись на 12 лет, а полная версия этой игры вышла в Германии только в январе 2021 года.

Кинематографический трейлер видеоигры Dying Light 2 Stay Human: видео

, что релиз Dying Light 2 Stay Human состоится уже 4 февраля на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На персональных компьютерах базовое издание стоит 899 гривен, на PlayStation – 1999 гривен, а на Xbox – 60 долларов.