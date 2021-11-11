Неожиданный вариант: инсайдер рассказал, какую известную серию хочет возродить Electronic Arts

Известный инсайдер написал, что Electronic Arts собирается возродить известную франшизу. Согласно его данным, представители этой компании планируют порадовать всех поклонников спортивных симуляторов.

Несколько дней назад известный инсайдер Том Хендерсон написал, что собирается поделиться информацией о новом проекте Electronic Arts. Он отметил, что эта компания планирует возродить известную франшизу, которая очень нравилась геймерам.

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Понятно, что инсайдер смог заинтриговать игроков, а потому сеть просто заполонили различные варианты: Burnout, EA BIG, Army of Two, SimCity, Medal of Honor, Titanfall, Def Jam, Command & Conquer, Mercenaries, Road Rash, SSX Tricky и даже Spore. Правда, судя по последнему материалу Тома Хендерсона, Electronic Arts не собирается возрождать ни одну из этих франшиз. Согласно данным инсайдера, представители этой компании планируют приступить к разработке новой части в серии Fight Night.

Fight Night – это серия спортивных симуляторов, в которых игроки могут взять на себя роль настоящего боксера. Всего в рамках этой франшизы вышло пять полноценных частей, а релиз последней состоялся еще в 2011 году. Интересно, что игры этой серии почти всегда пользовались спросом среди геймеров, а также получали высокие оценки от критиков. Например, видеоигру Fight Night Champion, вышедшую именно в 2011 году, оценили в 86 баллов на Xbox 360 и 84 балла на PlayStation 3.

Согласно информации инсайдера, новая часть уже получила кодовое название "Moneyball", правда, в разработку ее пока не запустили. Дело в том, что авторами этой серии есть студия EA Canada, но сейчас она работает над новой частью в другой популярной серии – UFC. Параллельно разрабатывать два таких масштабных проекты она не может, поэтому ее руководство решило пока сосредоточиться на своей основной франшизе. Можно предположить, что полноценная работа над новой частью в серии Fight Night начнется только после релиза UFC 5 (конец 2022 года).

Трейлер видеоигры Fight Night Champion: видео