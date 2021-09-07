Нестандартная комбинация: энтузиаст решил объединить Doom и Age of Empires II

В сети появилась оригинальная модификация для стратегии Age of Empires II. Один моддер решил "перенести" в эту видеоигру известный шутер от первого лица Doom.

Наверное, серию Doom можно назвать одной из самых успешных в истории видеоигровой индустрии. Первая ее часть вышла еще в 1993 году и оказала значительное влияние на развитие жанра шутеров от первого лица. Поэтому неудивительно, что даже в 2021 году есть энтузиасты, которые работают над различными адаптациями этой культовой видеоигры.

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Именно за такую интересную работу решил взяться и пользователь с никнеймом Hellknight61. Этот моддер создает ремейк игры Doom на игровом движке Age of Empires II, а называется его проект "Age of Doom". Энтузиаст отметил, что в своей работе он использует ассеты и звуки из оригинальной видеоигры. Также он рассказал, что перенес в эту стратегию вооружения, врагов, а также различные механики. Игровой персонаж может взаимодействовать с телепортами, лифтами и переключателями. Стоит добавить, что энтузиаст даже добавил одну новую механику – спринт.

В целом Hellknight61 превратил эту известную стратегию в шутер от третьего лица. Не забыл энтузиаст и о сюжетной кампании, правда, на создание своей уникальной истории его вдохновила не только оригинальная игра Doom, но и третья часть из этой серии, которая вышла в 2004 году. Главный герой уже успел создать обучающий уровень, четыре игровых эпизода, а также сейчас работает над финалом истории.

Напоследок стоит отметить, что бесплатно загрузить этот мод можно по этой ссылке. Также там можно найти подробную инструкцию по его установке и другую интересную информацию о модификации "Age of Doom".

Игровой процесс в "Age of Doom": видео