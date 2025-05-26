Поддержка Mortal Kombat 1 официально завершена – студия начала работу над новым проектом

Студия NetherRealm, принадлежащая Warner Bros., подтвердила завершение разработки нового контента для файтинга Mortal Kombat 1. После выхода окончательной версии игры фанаты начали подозревать, что поддержка проекта подходит к концу –и эти опасения оказались правдивыми.

Mortal Kombat 1 Definitive Edition, которая включает базовую игру и все выпущенные для нее DLC, увидела свет 14 мая 2025 года, напоминает 24 Канал. В X разработчики сообщили, что больше не планируют добавлять новых бойцов или сюжетных дополнений. В дальнейшем обновления будут касаться только исправления ошибок и балансировки геймплея.

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Мы понимаем, что фанаты могут быть разочарованы, но наша команда должна сосредоточиться на следующем проекте, чтобы сделать его действительно качественным,

– говорится в официальном заявлении NetherRealm.

Какой именно новый тайтл готовит студия – пока не раскрывается. Однако инсайдер MultiverSusie намекнул, что речь может идти об Injustice 3 – новой игре в серии супергеройских файтингов от DC.

Таким образом, поддержка Mortal Kombat 1 прекратилась через 20 месяцев после релиза – это меньше, чем в случае с Mortal Kombat 11, которую развивали на протяжении 27 месяцев.

Mortal Kombat 1 вышла в сентябре 2023 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Продажи превысили 5 миллионов копий, хотя самой успешной частью серии остается Mortal Kombat 11 с результатом в 15 миллионов.

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