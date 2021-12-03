Нетрадиционные методы: игрок в Call of Duty: Vanguard совершил 105 убийств с помощью барабанов

В сети довольно популярной стала запись стримера с никнеймом DeanoBeano. Дело в том, что этот игрок довольно успешно играл в Call of Duty: Vanguard с помощью небольших барабанов.

Мы уже неоднократно рассказывали о поклонниках Call of Duty, которые любят находить альтернативные методы игры. Например, один фанат заменил классический контроллер на свирель, а другой использовал пианино для игры в этот шутер.

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Главным же героем этой истории стал стример с никнеймом DeanoBeano, который сыграл в Call of Duty: Vanguard на барабанах. Правда, сразу же стоит отметить, что в этом случае речь идет не о совсем стандартных барабанах. Стример использовал для игры контроллер с названием "Donkey Kong Bongos", который компания Nintendo выпустила еще в начале нулевых. Создан он для игры в некоторые проекты из серии Donkey Kong, а всего у него есть только пять кнопок.

Правда, все это не помешало геймеру показать искусную игру в Call of Duty: Vanguard. Сначала он настроил управление с помощью комбинаций кнопок, а затем довольно быстро овладел таким нетрадиционным методом игры. Важно отметить, что в его случае речь идет не о нескольких убийствах, а о достаточно успешной игре. К примеру, в одном из матчей он почти стал лучшим игроком своей команды. Во время этого поединка стример смог совершить сразу 105 убийств с помощью этих небольших барабанов.

Стоит отметить, что DeanoBeano опытный игрок в видеоигры из серии Call of Duty, поэтому такой результат вряд ли удивил его поклонников. Также он уже использовал эти барабаны для игры в другие известные проекты. Правда, популярной стала только эта его трансляция, а всего она уже собрала почти 20 тысяч просмотров. Напоследок стоит отметить, что с полной ее версией можно ознакомиться по этой ссылке.

Финал лучшего его матча: видео