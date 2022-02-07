Неуважение и издевательство: итальянцы обвалили рейтинг видеоигры Dying Light 2 на Metacritic

Видеоигра Dying Light 2 оказалась в центре довольно неприятной ситуации. По мнению итальянских геймеров, разработчики этого проекта оскорбили весь их народ.

Уже сейчас можно утверждать, что релиз игры Dying Light 2 Stay Human прошел очень успешно. Видеоигра получила хорошие оценки от критиков, а также стала одной из самых популярных в сервисе Steam: первая позиция в местном топе продаж, высокий общий рейтинг и пиковый онлайн в 275 тысяч геймеров.

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Правда, ее релиз вряд ли можно назвать идеальным. А все потому, что видеоигра Dying Light 2 очутилась в центре сразу двух неприятных ситуаций. Сначала Techland неожиданно добавила антипиратскую защиту Denuvo, которую геймеры раскритиковали еще до релиза. Кстати, кажется, они все же были правы, поскольку последняя действительно негативно влияет на видеоигру.

А затем игру Dying Light 2 достаточно жестко раскритиковали жители Апеннинского полуострова. Дело в том, что в новой видеоигре есть субтитры на итальянском языке, а вот полноценной озвучки нет. Геймеров из этой страны возмутило такое отношение, поэтому они решили показать свое недовольство. Итальянцы отправились на агрегатор рецензий Metacritic, где довольно быстро обвалили рейтинг Dying Light 2. Добавим, что сейчас у последней такие оценки:

PC – 5,4 балла

PlayStation 5 – 5,9 балла

PlayStation 4 – 4,5 балла

Xbox Series X – 5 баллов

Xbox One – 4 балла

Итальянцы пишут, что представители Techland оскорбили их народ и проявили неуважение к его культуре. А в отдельных сообщениях вообще говорится о том, что разработчики сделали это намеренно, чтобы поиздеваться. По мнению некоторых геймеров, итальянцы не должны платить за Dying Light 2 полную стоимость. Мол, это неполноценная версия видеоигры.

Интересно, что жители Апеннинского полуострова уже не в первый раз отличаются подобным. В октябре они разгромили видеоигру Far Cry 6, а все потому, что в ней тоже не было итальянской озвучки. Напоследок добавим, что представители польской компании Techland пока никак эту ситуацию не комментировали.

Трейлер видеоигры Dying Light 2 Stay Human: видео