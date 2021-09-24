Невероятный прогресс: сравнение всех кат-сцен из Diablo 2: Resurrected и оригинальной игры

С момента релиза, без преувеличения, культовой Diablo 2 прошло долгих 20 лет. Выход ремейка заставил фанатов серии снова окунуться в историю второй части, а разработчики позаботились об осовременивании всех сюжетных видеороликов игры. Подробнее в материале.

Перевыпуск легендарных игр для разработчиков всегда служит своеобразным минным полем, ведь к ним приковано внимание всей фанатской сообщества проекта, внимательно следящей за каждым их шагом. Однако, похоже, что поклонникам Diablo 2 можно выдохнуть с облегчением, ведь релиз Diablo 2: Resurrected, несмотря на некоторые проблемы с серверами, все же можно назвать удачным.

К теме Мизерные шансы и 4 года поисков: фанат Diablo 2 выполнил уникальный игровой челлендж – видео

Спустя 20 лет с тех пор, как геймеры впервые сыграли в оригинальную Diablo 2, видеоигровые технологии сделали существенный шаг вперед в качестве визуального изображения. Портал GameSpot опубликовал сравнение сюжетных видеороликов из игры 2000 года и обновленной Diablo 2: Resurrected, как яркий пример того, насколько изменились игры и какую кропотливую работу провели разработчики из Blizzard Entertainment и Vicarious Visions.

Сравнение кат-сцен в оригинале и ремейке



Для сравнения использовали все доступные видеоролики обоих проектов – от вступления к первому акту до концовки DLC Lord of Destruction. Результат труда разработчиков наглядно демонстрирует их желание сохранить дух оригинала, но вместе с тем и предоставить игрокам технически новый и современный взгляд на давно известную историю.

Интересно, что для этого работники студии Vicarious Visions воспроизводили ролики полностью с нуля, только частично полагаясь на оригинал, как на референс. Именно поэтому, некоторые кат-сцены выглядят совсем иначе. Видеоролики получили новое освещение, значительно большее количество деталей и измененную постановку кадра.

Diablo 2: Resurrected доступна игрокам на консолях PS4, PS5 (1349 грн) Xbox One, Xbox Series X | S (1030 грн) и ПК.