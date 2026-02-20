Культовая Nier: Automata установила новый рекорд и получит продолжение

Постапокалиптический боевик Nier: Automata преодолел важную отметку в 10 миллионов проданных единиц. Издатель Square Enix отпраздновал это достижение специальным видеороликом, который не только подводит итоги успеха игры, но и содержит прямой намек на будущее франшизы.

Поклонники, которые годами ждали новости, наконец получили официальное подтверждение того, что история вселенной будет иметь продолжение. Создатели игры на странице Nier: Automata поделились с фаатами приятной новостью.

Чего ждать поклонникам после громкого рекорда продаж?

По состоянию на 20 февраля 2026 года совокупные отгрузки и цифровые продажи Nier: Automata официально достигли 10 миллионов копий.

Это значительный рост, поскольку во время предыдущего отчета, который Square Enix обнародовала позапрошлой зимой перед восьмой годовщиной релиза, этот показатель составлял 9 миллионов. В честь новой рекордной цифры издатель представил тематическую иллюстрацию и шестиминутный ролик.

Nier: Automata достигла 10000000 продаж – смотрите видео:

Это видео охватывает весь путь проекта от студии PlatinumGames: от момента выхода игры 23 февраля 2017 года до выпуска дополнений, проведения музыкальных концертов, театральных представлений и создания аниме-адаптации по мотивам игры.

Однако наиболее интригующий момент разработчики оставили на финал. В самом конце ролика на экране появляется текст: Nier: Automata, продолжение следует. Это дарит новую надежду сообществу, которое длительное время не имело вестей о развитии серии.

Напомним, что события игры разворачиваются в далеком будущем, где человечество было изгнано с Земли механическими созданиями из другого мира. Для борьбы с захватчиками на планету отправляют андроидов-солдат моделей 2B, 9S и A2.

С момента релиза проект успел выйти на PC (в магазинах Steam и Microsoft Store), а также на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch, получив высокие оценки критиков и статус культовой игры среди геймеров.