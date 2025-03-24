Сверхредкий прототип Nintendo PlayStation нашли у основателя PlayStation

Один из создателей PlayStation и бывший исполнительный директор Sony Computer Entertainment Кен Кутараги оказался владельцем редкого прототипа игровой консоли Nintendo PlayStation.

Фотограф Джулиан Домански встретился с Кутараги в этом месяце и смог подержать в руках уникальную консоль, рассказывает 24 Канал. Он опубликовал несколько снимков на своей странице в соцсети X, на которых изображена Nintendo PlayStation.

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Я никогда не думал, что увижу что-то настолько редкое, но сегодня мне удалось подержать в руках Nintendo PlayStation. Считается, что это последняя консоль в мире, которая была продана на аукционе за 300 тысяч долларов. Оказалось, что бывший CEO SonyCEA имеет еще одну в своей собственности,

– написал Домански.

В общем считается, что было изготовлено около 200 прототипов Nintendo PlayStation – игровой консоли, которую разрабатывали в начале 1990-х в рамках сотрудничества Sony и Nintendo.



Редкая консоль Nintendo PlayStation / Фото Julian Domanski

Сначала PlayStation планировалась как дополнение к Super Nintendo для улучшения ее производительности. Однако сотрудничество между компаниями быстро завершилось, и Sony вышла на рынок игровых консолей самостоятельно.

В 2020 году один из прототипов Nintendo PlayStation, который считался единственным сохранившимся экземпляром, был продан на аукционе. Однако, судя по фотографиям, консоль Кутараги принадлежит к другому этапу производства, поскольку имеет определенные отличия.

Логотип PlayStation на ней ярко-синего цвета, тогда как на проданной консоли он был более тусклым. Обозначения кнопок на консоли Кутараги напечатаны непосредственно на самих кнопках, а не над ними, как на ранее известном прототипе. Также отмечается, что прототип Кутараги находится в значительно лучшем состоянии.