Nintendo Switch 2 перегревается и аварийно выключается, говорят пользователи

Владельцы Nintendo Switch 2 из Японии, США и Европы сообщают о проблемах с перегревом консоли во время запуска тяжелых игр, таких как Cyberpunk 2077, а также менее требовательных к ресурсам проектов, как Pokémon и Splatoon.

При повышении температуры система самопроизвольно выключается, переходит в режим сна или аварийно закрывает приложения, сообщает Tom's Hardware. Nintendo признала проблему и опубликовала рекомендации, но они не полностью решают ситуацию, информирует 24 Канал.

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Детали проблемы с перегревом

Согласно многочисленным отчетам, преимущественно из Японии, но также из США и Европы, пользователи отмечают, что консоль перегревается, вызывая зависание и аварийные отключения. Один из игроков отметил:

"Вентилятор работает на полную мощность – возможно, это перегрев", описывая проблему при запуске Rune Factory. Другой пользователь сообщил о пяти аварийных завершениях работы Cyberpunk 2077 за одну игровую сессию в режиме док-станции, когда система охлаждения работала на максимум.

Проблемы возникают не только в режиме док-станции, где процессор Switch 2 работает на самых высоких частотах, но и в портативном режиме. Пользователи жалуются, что корпус консоли становится настолько горячим, что ее невозможно держать в руках, даже во время игры в менее требовательные проекты. Один из игроков получил сообщение на экране о перегреве, после чего консоль перешла в режим сна во время игры в Tears of the Kingdom Switch 2 Edition.

Издание Tom's Hardware провело измерение температуры Nintendo Switch 2 во время игры. В режиме док-станции температура корпуса достигала 47°C, а в портативном режиме – 39°C. Хотя эти значения технически считаются приемлемыми, пользователи все равно испытывают значительный дискомфорт из-за тепла. Это может указывать на то, что система охлаждения работает на пределе своих возможностей, возможно, из-за конструкции устройства или недостаточной оптимизации некоторых игр.

Рекомендации Nintendo и реакция пользователей

Nintendo предложила владельцам проблемных устройств ряд базовых действий: отсоединить док-станцию, переместить консоль в более вентилируемое место, убедиться, что вентиляционные отверстия чистые от пыли, и следить за ситуацией. Если эти шаги не помогают, компания рекомендует отправить устройство в авторизованный сервисный центр. Многие пользователи считают эти рекомендации недостаточными, особенно учитывая регулярные сбои даже при соблюдении условий эксплуатации.

Некоторые фанаты предполагают, что док-станция может частично блокировать вентиляцию консоли, способствуя перегреву, хотя встроенный вентилятор в док-станции предназначен для охлаждения ее собственных компонентов, а не самой Switch 2. Это подтверждает, что основное охлаждение зависит от внутренней системы консоли, которая, кажется, не всегда справляется с нагрузкой.

Рекордные продажи и другие проблемы

На момент появления первых жалоб о перегреве Nintendo Switch 2 уже установила абсолютный рекорд продаж среди консолей компании. За первые четыре дня после запуска 5 июня 2025 года было продано более 3,5 миллиона устройств по всему миру, а по состоянию на 1 июля эта цифра превысила 5 миллионов, с наибольшим количеством продаж в Америке (около 1,8 миллиона единиц).

Высокий спрос привел к дефициту в Японии, Франции, Канаде и США, за что президент компании Шунтаро Фурукава публично извинился во время 85-го ежегодного общего собрания акционеров.

Параллельно с проблемой перегрева возник еще один инцидент: пользователи сообщили о блокировке своих Nintendo-аккаунтов за использование сторонних карт памяти MIG Flash (ранее известных как MIG Switch). Многие из них использовали эти карты для запуска резервных копий собственных, ранее приобретенных игр, но система защиты Switch 2 классифицировала это как нарушение, ограничивая доступ к онлайн-сервисам, что вызвало возмущение в сообществе Nintendo.