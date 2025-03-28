Известна точная дата анонса Nintendo Switch 2: консоль сразу можно будет предзаказать

По данным канадского ритейлера Best Buy, предварительный заказ на новую портативную консоль Nintendo Switch 2 стартует уже 2 апреля. В тот же день состоится презентация Nintendo Direct, которая начнется в 9:00 по восточному времени США (16:00 по киевскому времени). Во время мероприятия компания официально представит долгожданную новинку.

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава отметил, что компания "идет на риск и продолжает наращивать производство Switch 2, чтобы удовлетворить как можно больший спрос", рассказывает 24 Канал. В 2017 году, когда вышел оригинальный Switch, высокий спрос вызвал дефицит консолей.

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Ранее инсайдер сообщал о том, что Nintendo Switch 2 может появиться в продаже уже в июне. Теперь же понятно, что первые поставки Nintendo Switch 2 действительно стоит ожидать летом.

Nintendo подтвердила разработку Switch 2 в январе этого года на фоне многочисленных утечек информации. Официальные характеристики устройства пока не разглашаются – компания обнародует их на презентации 2 апреля.

Известно, что новая консоль будет больше предыдущей модели, а контроллеры Joy-Con будут крепиться к ее корпусу с помощью магнитов. Ожидается, что дисплей консоли увеличится до 8,4 дюйма и будет иметь разрешение 1080p.

По предварительным утечкам, Nintendo Switch 2 получит процессор с восемью ядрами Arm Cortex-A78C с частотой до 1,1 ГГц.

За графику будет отвечать чип Nvidia T239 с 1534 CUDA-ядрами, 48 тензорными ядрами и двумя ядрами для трассировки лучей. В портативном режиме он будет работать на частоте 561 МГц, а в стационарном – 1007 МГц.

Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой до 3200 МГц и пропускной способностью до 10,2 Гбит/с. Ожидаемая пиковая производительность без док-станции составит 1,72 Tflops, а с док-станцией – 3 Tflops.

Nintendo Switch 2 будет совместима с цифровыми и картриджными версиями игр для предыдущей модели, хотя некоторые проекты могут работать частично или не поддерживаться. Консоль будет использовать те же картриджи, что и оригинальный Switch, а также позволит устанавливать игры с Nintendo eShop.