"Мертвые" Nintendo Switch 2 заполнили вторичный рынок: консоль блокируют из-за пиратства игр
- На вторичном рынке появились заблокированные консоли Nintendo Switch 2 из-за использования пиратских копий игр, что ограничивает их функциональность.
- Покупателям подержанных консолей следует быть осторожными, поскольку разблокировать такие устройства невозможно, а проверка подключения к серверам Nintendo перед покупкой может помочь избежать проблем.
- Покупка комплектов Switch 2 с игрой Mario Kart World на вторичном рынке может оставить покупателей без возможности установить игру из-за использования кодов для загрузки.
Фанатам Nintendo следует быть осторожными, ведь вторичный рынок заполонили консоли Nintendo Switch 2, заблокированные за использование пиратских копий игр или нарушение условий использования. Компания принимает жесткие меры, и покупка подержанной консоли может обернуться неприятным сюрпризом.
Nintendo активно борется с пиратством на Switch 2, рассказывает 24 Канал. Если система обнаруживает попытки использования пиратских копий или нарушение правил, консоль выдает код ошибки 2124-4508, блокируя доступ к онлайн-сервисам компании.
Смотрите также Продажи Nintendo Switch 2 стартовали: компания пытается бороться со спекулянтами
Пользователь SwitchTools поделился в X публикацией со скриншотом, где видно код ошибки.
Nintendo блокирует Switch 2 из-за пиратских картриджей / Скриншот из X
Это значительно ограничивает функциональность устройства, делая его частично непригодным для использования. Многие владельцы сообщают о проблемах после попытки использовать картриджи MiG Switch, которые позволяют запускать как пиратские, так и резервные копии легально приобретенных игр. Nintendo не делает разницы между этими случаями, блокируя консоль в любом случае.
Риски покупки подержанной Nintendo Switch 2
Из-за таких блокировок вторичный рынок стал опасным местом для покупки Switch 2. Пользователи в сети все чаще жалуются, что приобретенные подержанные консоли оказались с ограниченной функциональностью, и пока нет способа разблокировать их. На форуме Reddit владельцы заблокированных консолей делятся жалобами и обсуждают ситуацию.
Единственный выход – перед покупкой включить консоль и проверить, может ли она подключиться к серверам Nintendo. Если такой возможности нет, лучше отказаться от сделки.
Еще один подводный камень касается наборов Switch 2 с игрой Mario Kart World, которые продаются частными лицами. Поскольку игра в наборе предоставляется в виде кода для загрузки, покупка б/у комплекта, вероятно, оставит вас без возможности установить игру, даже если консоль не заблокирована. В официальном магазине консоль стоит 449 долларов, а набор с игрой – 495 долларов, поэтому привлекательная цена на вторичном рынке часто скрывает проблемы.
В общем жесткая политика Nintendo по пиратству не удивляет, ведь компания всегда защищала свои продукты. Но для обычных игроков, которые просто хотят сэкономить, покупая подержанную консоль, это создает серьезные риски.
А тем временем CD Projekt, которая обещала больше не обновлять Cyberpunk 2077, анонсировала очередной крупный апдейт. Вероятно это связано с тем, что игра появилась на Nintendo Switch 2 и компания хочет порадовать геймеров новым контентом.