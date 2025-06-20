"Мертвые" Nintendo Switch 2 заполнили вторичный рынок: консоль блокируют из-за пиратства игр

Фанатам Nintendo следует быть осторожными, ведь вторичный рынок заполонили консоли Nintendo Switch 2, заблокированные за использование пиратских копий игр или нарушение условий использования. Компания принимает жесткие меры, и покупка подержанной консоли может обернуться неприятным сюрпризом.

Nintendo активно борется с пиратством на Switch 2, рассказывает 24 Канал. Если система обнаруживает попытки использования пиратских копий или нарушение правил, консоль выдает код ошибки 2124-4508, блокируя доступ к онлайн-сервисам компании.

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Пользователь SwitchTools поделился в X публикацией со скриншотом, где видно код ошибки.



Nintendo блокирует Switch 2 из-за пиратских картриджей / Скриншот из X

Это значительно ограничивает функциональность устройства, делая его частично непригодным для использования. Многие владельцы сообщают о проблемах после попытки использовать картриджи MiG Switch, которые позволяют запускать как пиратские, так и резервные копии легально приобретенных игр. Nintendo не делает разницы между этими случаями, блокируя консоль в любом случае.

Риски покупки подержанной Nintendo Switch 2

Из-за таких блокировок вторичный рынок стал опасным местом для покупки Switch 2. Пользователи в сети все чаще жалуются, что приобретенные подержанные консоли оказались с ограниченной функциональностью, и пока нет способа разблокировать их. На форуме Reddit владельцы заблокированных консолей делятся жалобами и обсуждают ситуацию.

Единственный выход – перед покупкой включить консоль и проверить, может ли она подключиться к серверам Nintendo. Если такой возможности нет, лучше отказаться от сделки.

Еще один подводный камень касается наборов Switch 2 с игрой Mario Kart World, которые продаются частными лицами. Поскольку игра в наборе предоставляется в виде кода для загрузки, покупка б/у комплекта, вероятно, оставит вас без возможности установить игру, даже если консоль не заблокирована. В официальном магазине консоль стоит 449 долларов, а набор с игрой – 495 долларов, поэтому привлекательная цена на вторичном рынке часто скрывает проблемы.

В общем жесткая политика Nintendo по пиратству не удивляет, ведь компания всегда защищала свои продукты. Но для обычных игроков, которые просто хотят сэкономить, покупая подержанную консоль, это создает серьезные риски.

А тем временем CD Projekt, которая обещала больше не обновлять Cyberpunk 2077, анонсировала очередной крупный апдейт. Вероятно это связано с тем, что игра появилась на Nintendo Switch 2 и компания хочет порадовать геймеров новым контентом.