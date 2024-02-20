Ждете новую консоль Nintendo Switch 2? Дату выхода только что перенесли

Компания Nintendo отложила презентацию своей портативной консоли Switch 2, поэтому всем, кто ждал ее уже в этом году стоит запастись терпением. Новые сроки выхода уже известны, но лишь приблизительные.

Когда ждать Nintendo Switch 2

Хотя Nintendo никогда сама не подтверждала никакой официальной информации о следующем поколении консоли, сразу несколько источников утверждали, что Switch 2 выйдет в конце 2024 года. Согласно новой утечке, эти планы уже изменились.

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Бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе, издание Eurogamer и VGC сообщают, что Nintendo Switch 2 выйдет на рынок где-то в первом квартале 2025 года. Об этом им сообщили их источники в компании.

Причина переноса непонятна, но предполагают, что она никак не связана с аппаратным обеспечением консоли. Скорее всего это делают для того, чтобы на консоли было как можно больше игр ко дню запуска.

Пока нет информации о том, какие игры будут включены к запуску Switch 2, или будет ли она продаваться в комплекте с игрой, как Nintendo делала в прошлом с другими моделями.

Если эти сообщения являются правдивыми, то это будет означать, что запуск Switch 2 будет близким к дате выпуска оригинальной модели Switch, которая поступила в продажу 3 марта 2017 года. По состоянию на 31 декабря 2023 года компания суммарно отгрузила 139,36 миллиона единиц трех моделей Switch (оригинальной, Switch Lite и Switch OLED).

Как сообщается, компания Nintendo тайно за закрытыми дверями продемонстрировала демо-версию консоли Switch 2 разработчикам и издателям, которые посетили выставку GamesCom в августе 2023 года. Программное обеспечение, которое демонстрировалось на ранних версиях Switch 2, якобы включало обновленную версию игры Zelda: Breath of the Wild от Nintendo, но работало с более высокой частотой кадров и разрешением по сравнению с оригинальной версией Switch.

Другие сообщения утверждают, что Switch 2 может иметь до 12 гигабайт оперативной памяти. Это втрое больше, чем в оригинальном Switch, а также больше, чем Microsoft установила в консоли Xbox Series S (она имеет 10 гигабайт ОЗУ).