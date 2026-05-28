No Man's Sky получила одно из самых больших обновлений – в игре стартовала война против роя дронов

Космическая песочница No Man's Sky продолжает меняться даже спустя почти десять лет после релиза. Новое обновление The Swarm превращает игру в арену масштабной войны между фракциями и гигантским инопланетным роем.

Студия Hello Games представила крупное обновление The Swarm для No Man's Sky. Апдейт вышел в версии 6.4 и сосредотачивается на масштабных боевых событиях в космосе, пишет 24 Канал.

Главной фишкой нового контента стал так называемый "Стеклянный Улей" – Hive of Glass. Это огромный инопланетный корабль, вооруженный сверхмощным лазером и защищенный роем боевых дронов. Именно противостояние этому врагу стало центральной темой обновления.

Разработчики добавили систему фракций, благодаря которой игроки могут присоединиться к одной из трех сторон конфликта. Каждая фракция участвует в совместной войне против Стеклянного Улья, а результаты боев влияют на общий счет глобального противостояния.

Фактически Hello Games превратила часть No Man's Sky в масштабное кооперативное событие с элементами живого сервиса. Участие отдельных игроков теперь имеет значение не только для личного прогресса, но и для успеха всей выбранной стороны.

Награды за участие в сражениях

За выполнение боевых заданий и участие в космических атаках игроки будут получать специальные награды. Среди них:

уникальный комплект брони,

новый реактивный ранец,

оружие и другие косметические и геймплейные предметы.

Hello Games также стимулирует коллективную игру. Если определенная фракция победит в глобальном противостоянии, ее участники получат специальные награды. Таким образом студия пытается поддерживать долговременную активность сообщества и мотивировать игроков объединяться.

Подобные глобальные ивенты стали одним из главных элементов современной No Man's Sky. Если на старте игру критиковали за недостаток контента и несоответствие обещаниям, то за последние годы проект фактически пережил полное перерождение.

Игра, которая смогла изменить собственную репутацию

No Man's Sky вышла в августе 2016 года и стала одним из самых громких и одновременно самых противоречивых релизов своего времени. На момент запуска многие игроки остались недовольны недостатком функций, которые разработчики демонстрировали до релиза.

Впрочем, вместо того чтобы прекратить поддержку игры, Hello Games начала регулярно выпускать бесплатные крупные обновления. За почти десять лет существования проект получил более трех десятков масштабных апдейтов, которые добавили мультиплеер, строительство баз, наземный транспорт, флотилии, экспедиции, VR-режим и огромное количество новых механик.

The Swarm продолжает эту тенденцию. Студия все активнее экспериментирует с масштабными совместными событиями, где все сообщество работает над единой целью. Такие обновления помогают удерживать интерес к игре даже спустя годы после релиза и это работает.

Сегодня No Man's Sky доступна на ПК через Steam и Microsoft Store, а также на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Поддержка такого количества платформ тоже остается одним из ключевых факторов долгой жизни проекта.