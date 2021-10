Несколько недель назад компания Electronic Arts и студия DICE проводили открытые тестирования видеоигры Battlefield 2042. Наверное, все поклонники серии знают, что они прошли крайне неудачно. А потом еще и известный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что в целом в этого проекта есть немало проблем.

На фоне такого негатива на официальном ютуб-канале Battlefield вышло короткое видео, которое, похоже, стало последней каплей для некоторых поклонников серии. Итак, разработчики игры Battlefield 2042 поделились трейлером с названием "What A Time To Be Alive", правда, они почти сразу же скрыли эту запись, а потому она доступна только по прямой ссылке. Дело в том, что это видео очень быстро "утонуло" в дизлайках и отрицательных отзывах.

На момент написания материала эта запись уже собрала 5 тысяч дизлайков (лайков более 2 тысяч), а также более тысячи комментариев. Стоит отметить, что почти все они отрицательные. В этом трейлере разработчики захотели показать, какое веселье происходит в их видеоигре. Но такой несерьезный тон не понравился фанатам серии, привыкшим к тому, что Battlefield – это серьезный и реалистичный военный шутер. Поклонники отмечают, что это ненастоящая Battlefield, а новая игра из серии Call of Duty или дополнение для Apex Legends или Fortnite. Стоит добавить, что согласно данным Тома Хендерсона, именно два первых проекта оказали серьезное влияние на разработку Battlefield 2042.

Похожую тему обсуждают и пользователи платформы Reddit, по их мнению, это не та видеоигра, которую им показывали представители DICE на EA Play в июне 2020 года. То есть в целом у Battlefield 2042 уже есть немало проблем, поэтому интересно будет посмотреть, как разработчики будут их решать.

Рекламный трейлер видеоигры Battlefield 2042, который "утонул" в отрицательных отзывах: видео

Релиз игры Battlefield 2042 должен состояться 19 ноября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.