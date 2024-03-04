Инсайдер подтвердил дату возможного релиза Dragon Age: Dreadwolf

Тысячи людей по всему миру ожидают выхода новой части игры во вселенной Dragon Age. Ранее мы уже видели несколько намеков на то, что работа над проектом близится к завершению, а теперь известный журналист и инсайдер Джефф Грабб раскрыл приблизительную дату выхода, заявив, что компания укладывается в объявленные ею сроки.

Когда ждать новую Dragon Age

В последнем эпизоде подкаста "Game Mess" Грабб рассказал, что издательство EA и разработчики BioWare, "вполне уверены", что смогут выпустить игру позже в этом году. Релиз, скорее всего, состоится летом.

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Я предполагаю, что её покажут где-то этим летом, хотя это может произойти в любое время. Последнее, что я слышал, это то, что выпустят в этом году. Они достаточно уверены в этом,

– сказал журналист.

Конечно, воспринимайте это с определенной долей скептицизма, ведь мы все хорошо знаем, что игры могут переноситься много раз буквально в последний момент. Однако стоит отметить, что это совпадает с ранними заявлениями BioWare, которая ранее тоже обещала нам результат в 2024 году.

Если эти данные подтвердятся, это означает, что разрыв между полноценным анонсом (до сих пор всё, что мы получили, – это небольшой тизер) и релизом будет минимальным, ведь на дворе март. Хотя это может показаться странным, потому что обычно компании дают себе больше времени – например, на маркетинговую кампанию, – но это может быть именно тем случаем, когда они не хотят чрезмерно выставлять игру на показ до ее запуска. Такой метод работы становится все более распространенным для игр, изданных EA. Издатели показали первый геймплей Star Wars Jedi: Survivor в декабре 2022 года, а запустили игру уже через несколько месяцев после этого. Поэтому если и на этот раз нас ждет аналогичный ход, следует ожидать полноценный геймплейный трейлер в ближайшее время.

Что нам известно о Dragon Age: Dreadwolf

Разработчики описывают свой проект так: "Мы стоим на пороге больших перемен. Это мир, полон историй и персонажей, которые ждут встречи с вами. Судьба этого мира балансирует на лезвии ножа. В предыдущих играх вы могли увидеть лишь часть мира. В Origins это был Ферелден - земля, опустошенная войной и Темными порождениями. Во II это был Киркволл и его окрестности, пропитанные коррупцией и темным подземным миром. А в "Инквизиции" вы отважились пройти большую часть Орлеана, сталкиваясь с политическими интригами так же часто, как и с боями.

В этот раз, однако, вас ждет гораздо большая часть Тедаса. Пустынные, красивые пустоши Андерфелса с завесами далеких горных шпилей. Извилистые каналы и блестящие башни Антива, где в любой тени могут подстерегать вороны. Бирюзовые моря Ривена с его буйной зеленью и выносливыми мореплавателями. И, конечно, это еще не все".

Bioware выпустила официальный тизер в декабре прошлого года. Он содержал лишь кинематографические кадры и не раскрывал фактический игровой процесс.

Тизер Dragon Age: Dreadwolf: видео

Новая Dragon Age выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5.