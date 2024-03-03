Что об этом известно

С тех пор как Starfield вышла в сентябре 2023 года, количество игроков в нее неуклонно уменьшается. Еще относительно свежая игра уже сравнялась в популярности с такими старыми проектами, как Fallout 4 и Skyrim. Поэтому разработчикам срочно нужно что-то с этим делать.

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Пользователь Salmagros с форума Reddit обратил внимание, что с недавних пор среди платного загружаемого контента для Starfield наряду с бонусом за предзаказ и апгрейдом до премиального издания значится неизвестное приложение.

Добавление загадочного аддона в список DLC для игры можно проследить через сервис SteamDB – таинственное приложение было создано 28 февраля и своего истинного лица пока не показало.

Для сравнения, если зайти в тот же раздел на SteamDB для Fallout 4, то можно увидеть список загружаемого контента игры, в частности Nuka-World и Vault-Tec Workshop.

В аналогичной манере аддон Shadow of the Erdtree для Elden Ring сначала (тоже в виде неизвестного дополнения) появился в SteamDB, а чуть более чем через месяц удостоился официального анонса.

Это может свидетельствовать о том, что вскоре произойдёт что-то, к чему Bethesda Game Studios готовится, но пока что хочет промолчать. И по мнению поклонников, под загадочным дополнением для Starfield почти наверняка скрывается Shattered Space.

В декабре 2023 года Bethesda подтвердила, что до сих пор работает над Shattered Space и назвала дополнение "первым большим аддоном" для Starfield. DLC добавит сюжетный контент, локации, экипировку и многое другое.