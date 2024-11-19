Инсайдер говорит, что новая Fable выглядит "фантастически", имея систему боя как у The Witcher

Fable – один из самых ожидаемых проектов следующего года. Франшиза фэнтезийных ролевых игр, которая в начале разрабатывалась студией Lionhead, ожидается где-то в четвертом квартале, если не будет переносов. Но журналист Джез Корден из Windows Central уже смог увидеть некоторые материалы и говорит, что все выглядит "фантастически".

Новые детали

Поскольку Microsoft, которая владеет правами на франшизу, ранее отменила Fable Legends, а затем вообще закрыла Lionhead в 2016 году, компании пришлось выбрать новую студию, чтобы перезапустить серию с нуля. Сейчас проектом занимается британская Playground Games, которая создала несколько замечательных игр в рамках Forza Horizon, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Самый большой вопрос, который сейчас ставят поклонники серии, заключается в том, сможет ли команда, которая ранее создавала гоночные игры, справиться с масштабным проектом в совершенно другом сеттинге.

Однако, по словам Джеза Кордена, бояться не стоит. Выступая в последнем эпизоде подкаста Xbox Two, он утверждает, что видел некоторые кадры игры Fable, которые выглядели фантастически. Бои в игре смоделированы по мотивам серии The Witcher, вероятно, благодаря тому, что Playground наняла нескольких бывших сотрудников CDPR.

Совсем недавно я видел некоторые игровые кадры из альфа-версии Fable. Я понятия не имею, из какой они части, и не знаю, было ли это раньше в разработке, или недавно, но выглядело это фантастически. Можно сказать, что эта игра имеет ДНК CD Project Red. Playground Games наняла группу разработчиков, я думаю, что они наняли боевого дизайнера и это заметно,

– говорит Корден.

Он сразу же уточнил, что не утверждает, будто игра на 100% совпадает с "Ведьмаком", но она имеет похожий ближний бой, пируэты, уклонения, удары и комбо во время убийства, и это все "выглядит очень круто".

"Все это есть, все выглядит очень отшлифованным, очень хорошо. Если это был ранний геймплей, то сейчас он, видимо, выглядит еще лучше", – добавил журналист.

Смотрите первый трейлер Fable: видео

По его словам, в игре есть "много смешивания различных типов оружия". Он видел "заклинание, которое подняло группу ребят над землей и ударило их о землю". Среди врагов он заметил "гигантскую курицу" с "комедийным углом зрения". Но в то же время она выглядела как "опасная страшная курица". Неясно, действительно ли это один из врагов, которые встретятся игрокам на пути, или просто заглушка, созданная для временного тестирования в альфа-версии.

Также Корден видел сцену, где игрок должен был выманивать оборотня из его логова с помощью сала, яиц и сосисок.

Бой выглядел очень напряженным. Я видел разнообразное оружие. Я увидел большой молоток, которым размахивали и били им нескольких врагов одновременно,

– сказал Корден.

Он также сообщил, что можно будет выбирать персонажа, вероятно, между мужским и женским вариантом.

С приближением The Game Awards, возможно, Microsoft покажет новый трейлер. Однако пока что нам остается лишь ждать. Сейчас запуск Fable запланирован на следующий год, вероятно, на конец 2025 года, для ПК и Xbox серий S/X.

Смотрите второй трейлер Fable: видео