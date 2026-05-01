Геймеры не оценили: трейлер новой "Обители зла" не впечатлил фанатов игры

Появился первый трейлер нового фильма по мотивам видеоигры Resident Evil, который, впрочем, разочаровал геймеров. Что говорят фанаты проекта Capcom – читайте в материале.

Первый трейлер будущей киноленты представил зрителям нового протагониста, которого поклонники игры не встретили "громкими аплодисментами", сообщает 24 Канал.

Кто возглавляет экранизацию?

Шанс возглавить работу над перезапуском франшизы на "большом экране" выпал американскому режиссеру Заку Креггеру.

В последние годы, некогда комик, а ныне голливудский кинодел, заслужил себе хорошую репутацию специалиста по хоррорам благодаря успеху фильмов "Варвар" (2022 года) и "Оружие" (2025 года), информирует KoiMoi.

Кроме того, он неоднократно признавался, что является поклонником серии видеоигр и играл во все части, отмечает CBR. Поэтому всем показалось, что это "идеальный метч".

Каким будет новый фильм по мотивам известной видеоигры Resident Evil?

30 апреля вышел первый трейлер фильма Креггера, представивший зрителям нового протагониста по имени Брайан – курьера, который пытается не стать кормом для зомби и пережить безумную ночь в Ракун Сити.

Лента обещает неожиданные сюжетные повороты и моменты от которых кровь будет стынуть в жилах, говорится на gamerant.

Первый тизер-трейлер ленты: смотрите видео

В сессии "вопрос-ответ" для издания Playstation.blog Креггер обмолвился о том какой аспект игры всегда увлекал его больше всего и почему это важно для его версии экранизации.

Оказалось, что режиссер стремится передать в фильме стресс от менеджмента ресурсов, с которым обычно сталкиваются игроки любой части известной серии хорроров.

Ты всегда волнуешься о том, сколько у тебя пуль, получаешь ли ты травмы и все такое,

– говорит Зак.

Также Креггер подтвердил, что события фильма происходят параллельно событиям Resident Evil 2, которая стала для него первым знакомством с франшизой.

Зак говорит, что в фильме конечно будет куча "пасхалок" на игры, но при этом Брайан пойдет собственным путем и не столкнется с героем игр Леоном С. Кеннеди. Сюжет фильма будет разворачиваться "где-то на задворках" истории игры.

Почему фанатам игр не понравился трейлер?

Как раз отсутствие узнаваемых героев и малый "вес" сюжета разозлили геймеров.

Поклонники серии мечтали увидеть историю, что раскроет что-то о таинственной корпорации Umbrella, происхождении вируса или жизни знакомых героев: Леона, Ады или кого-либо другого.

Новая история "случайного" человека не очень заинтересовала фанатов игр.

Это не Resident Evil. Это зомби-фильм, использующий название Resident Evil. Вы не можете взять кучу новых персонажей, создать новую историю, а потом просто налепить на это название Resident Evil и сказать, что это Resident Evil,

– категорично заявил @RichardsonPudge.

Ха, в трейлере нет ничего, что имело бы какое-то отношение к Resident Evil. Это может быть хороший фильм, но он не должен использовать название Resident Evil,

– добавляет @Exitmt35.

Как такая реакция повлияет на успех ленты в прокате покажет только время.

Тем не менее, она точно не испортит успеха от выхода RE Requiem, которая стала самым динамичным релизом в истории серии, всего за неделю продавшись тиражом в более 5 миллионов копий.

Когда смотреть фильм в кино?

Премьера "Обители Зла" Зака Креггера в кинотеатрах запланирована на 18 сентября 2026 года.

Фильм выйдет в формате IMAX, а главную роль исполнит звезда сериала "Эйфория" – Остин Абрамс.