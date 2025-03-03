Новая разработка позволит чувствовать компьютерные игры на вкус

Ученые создали устройство, которое позволяет попробовать видеоигры на вкус и запах, то есть почувствовать то, что происходит в сюжете. Вам нужно закрепить e-Taste на нижних зубах, чтобы специальные емкости в нужный момент подали в рот ряд веществ. Такое изобретение может когда-то дополнить ваш опыт с гарнитурой виртуальной реальности, чтобы еще больше погрузить в цифровой мир.

Как это работает

Представьте, что вы надеваете VR-гарнитуру и оказываетесь перед порцией любимого блюда или сладостей – например, мороженого. Используя контроллеры движений, вы можете виртуально съесть небольшую порцию или вообще все, что там есть. Благодаря новому изобретению, если он выйдет когда-то на рынок, вы сможете почувствовать вкус блюда, который разработчики заложат для вас заранее. Это не даст вам ощущение холода от мороженого или тепла от только что запеченного куска мяса, но вы сможете почувствовать сладкое, соленое, горькое или кислое, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Advances.

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Устройство получило меткое название e-Taste. Оно выпускает химические вещества непосредственно в рот пользователя в ответ на удаленные стимулы. Первые 16 пользователей, участвовавших в исследовании, подтвердили, что изобретение успешно воспроизводит вкусы, в том числе сложные вкусовые комбинации, как, например, в курином супе, а также передает вкусы с разной интенсивностью.

Фактически все работает по принципу смешивания: из разных трубок вытекают различные ингредиенты, чтобы в результате смешаться в коктейль, который будет смаковать как так или иная пища. В наборе ингредиентов также есть глутамат, популярная пищевая добавка, которая вызывает вкусовые ощущения, которые назвали "умами".

Ранее считалось, что глутамат натрия усиливает вкусовые ощущения за счет действия на рецепторы. Однако исследования показали, что на самом деле он дает совершенно отдельное ощущение "умами", которое дополняет классический набор из сладости, солености, горечи и кислости. Однако весь мир настолько заучил эту первую ошибочную версию, что все до сих пор считают, будто это вещество усиливает вкус.

Устройство использует:

NaCl (соль) для соленого вкуса.

Лимонную кислоту для кислого.

Глюкозу (разновидность сахара) для сладкого.

MgCl 2 (разновидность горькой соли) для горечи.

(разновидность горькой соли) для горечи. И химическое соединение под названием глутамат для вкуса умами.

e-Taste распределяет эти химические вещества в форме геля через вкладку, которая простирается от маленького устройства, закрепленного на зубах, к языку.



Прототип технологии e-Taste / Фото Шулин Чен

Электромагнитный насос контролирует доставку, координируясь с удаленными стимулами, которые направляются из компьютерной игры. Таким образом разработчикам игр, которые захотят использовать это устройство в будущем, нужно будет запрограммировать выдачу тех или иных ингредиентов в определенных пропорциях для воспроизведения различных вкусов.

Согласно исследованию, устройство оказалось безопасным, универсальным и настраиваемым, а также устойчивым к любым потенциальным повреждениям, вызванным укусами.

Потенциальные сферы применения включают увлекательные игры, онлайн-покупки (можно попробовать блюдо на вкус перед покупкой), дистанционное образование, контроль веса (можно есть виртуальное мясо со вкусом настоящего), сенсорное тестирование, физическую реабилитацию и другие, объясняют исследователи из Университета штата Огайо, среди которых Шулин Чен.

Перспективы

Хотя звучит это все прекрасно, это изобретение, вероятно, является мертворожденным. Производители даже не смогли заставить людей массово покупать гарнитуры, а докупать к ним еще и какие-то трубки, которые будут висеть изо рта во время игры – задача, которая выглядит крайне нереалистично.

Мы уже видели подобные технологии, которые предлагали чувствовать запахи или прикосновения. Но где они все? Ушли в небытие сразу после объявления. Вряд ли можно ожидать, что пользователи будут обвешиваться многочисленными дополнительными устройствами для того, чтобы просто поиграть в игру.