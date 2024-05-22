Появился первый геймплейный трейлер SAND – украинской видеоигры с неповторимым колоритом

Украинская студия Hologryph представила трейлер игрового процесса своей будущей новинки SAND – шутера о контрабандистах в необычном сеттинге с примесью галицкого колорита.

Почти через год после своего анонса на PC Gaming Show, украинская видеоигра SAND получила новое видео, которое показывает элементы игрового процесса.

Стоит внимания "Темнота снаружи порождает темноту внутри": почему Senua's Saga: Hellblade II это не просто игра

События проекта проходят в параллельной реальности, где вместо Первой мировой войны, человечество достигло небывалого технического прогресса и отправилось колонизировать космос.

Игрокам предстоит взять под контроль контрабандистов на заброшенной песчаной планете София, которая когда-то была украшением Австро-Венгерской империи.

В рамках tinyBuild Connect 2024 игра получила новое видео. Из него стало ясно, что SAND будет сочетать в себе PvP и PvE режимы и напоминать недавнюю новинку от Ubisoft – Sea of Thieves.

PvE – от английского "player vs environment" и означает схватки против игровых NPC, а PvP (player vs player) – противостояние с другими игроками.

Игроки будут строить для себя Трамплеры – самоходные базы, на которых будут передвигаться по миру для выполнения задач, поиска сокровищ и зрелищных боев с оппонентами.

В трейлере можно увидеть немало экшена, приправленного невероятно качественной украинской озвучкой с галицким колоритом.

Дата релиза проекта остается неизвестной, однако уже летом разработчики рассчитывают выпустить демоверсию и провести закрытый бета-тест.

, SAND планируется к выходу на PS5, Xbox Series X/S и ПК.