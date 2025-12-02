В то же время стало известно об играх, которые будут изъяты из библиотеки в середине и в конце месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Xbox Wire.
Смотрите также Аниматор Rockstar Games случайно слил геймплейные моменты GTA VI
Во что будут играть подписчики сервиса к новогодним праздникам?
Обновление библиотеки началось уже 2 декабря. Пользователи уровней Ultimate, Premium и PC Game Pass получили доступ к сюжетному приключению с нелинейным повествованием Lost Records: Bloom & Rage. Игра доступна на персональных компьютерах и консолях Xbox Series X/S.
Ключевой новинкой текущей недели Microsoft называет научно-фантастический хоррор Routine. Проект от студии Lunar Software, вдохновленный эстетикой 80-х, появится в каталоге Ultimate и PC Game Pass в день своего релиза – 4 декабря.
Также до конца этой недели библиотеку пополнит ряд других проектов:
3 декабря:
- Карточный "роглайк" Monster Train 2 (PC, Xbox Series X/S) – уровень Premium.
- Симулятор рисования граффити Spray Paint Simulator (PC, Xbox) – уровень Premium.
- Космическая стратегия Stellaris (PC, Xbox) – уровень Essential.
- Кооперативный зомби-шутер World War Z: Aftermath (PC, Xbox) – уровень Essential.
Обратите внимание! World War Z: Aftermath разрабатывает юридически американская, но фактически российская студия Saber Interactive.
- Симулятор средневековой жизни Medieval Dynasty (PC, Xbox) – уровень Essential.
4 декабря:
- Кооперативный экшен 33 Immortals в раннем доступе (PC, Xbox Series X/S) – уровень Premium.
- Ожидаемое приключение Indiana Jones and the Great Circle (PC, Xbox Series X/S) – уровень Premium.
Главным событием следующей недели станет появление файтинга Mortal Kombat 1. Игра, которая в мае завершила цикл контентной поддержки, станет доступной для владельцев подписок Ultimate, Premium и PC уже 10 декабря.
Кроме битв в мире Mortal Kombat, в период с 9 по 11 декабря каталог расширится еще четырьмя играми:
- Минималистичный симулятор копания A Game About Digging A Hole (PC, Xbox Series X/S) – 9 декабря.
- Карточная игра в стиле soulslike Death Howl (PC) – 9 декабря (одновременно с релизом).
- Шахтерский "роглайк" Dome Keeper (PC, Xbox) – 9 декабря.
- Музыкальная казуальная игра Bratz: Rhythm & Style (PC, Xbox) – 11 декабря.
Какие игры покинут Game Pass?
Традиционно, часть игр покинет сервис. 15 декабря из подписки исчезнут Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep и Wildfrost.
А в последний день года, 31 декабря, пользователи попрощаются с Carrion и тактическим шутером Hell Let Loose.