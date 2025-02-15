Одна из лучших кооперативных инди-видеоигр получит DLC спустя 17 лет после релиза

Студия The Behemoth порадовала поклонников датой выпуска нового дополнения к популярной кооперативной видеоигре, релиз которой состоялся еще в 2008 году.

Для любителей поиграть во что-то с друзьями будет полезно узнать, что культовая Castle Crashers получит новое DLC спустя 17 лет с момента выхода оригинальной игры, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Новое дополнение спустя 17 лет

Кооперативная игра в жанре "Beat 'Em Up" впервые появилась на экранах геймеров еще в 2008 году и за время существования успела стать классикой, получив сотни тысяч положительных отзывов и продавшись тиражом в миллионы копий.

Интересно, что последнее дополнение для игры выходило в 2011 году.

В июне 2024 года было объявлено, что проект получит новое DLC на правах эксклюзивности для платформы Steam, а теперь стало известно когда же Painter Boss Paradise появится в магазине Valve.

Релиз четвертого дополнения Castle Crashers запланирован на начало лета 2025 года.

Трейлер дополнения – смотрите видео

DLC расширит карту проекта и добавит в игру несколько новых скинов, оружие и персонажа Paint Junior (который будет разбивать черепа врагов гигантским карандашом). Кроме этого и ряда других улучшений, в дополнении появится возможность создавать собственные скины и делиться ими в Steam Workshop.