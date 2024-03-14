В Cyberpunk 2077 второй раз за неделю нашли скрытый разработчиками элемент

Лишь несколько дней прошло с того момента, как мы рассказали о найденной пасхалке в Cyberpunk 2077, как другой игрок нашел еще одну. Она не такая масштабная и значимая, как совместное фото разработчиков, но несмотря на это ее не обнаруживали с самого запуска игры.

На этот раз тайный элемент нашли в главном меню игры. Он всегда был на виду, но никто, вероятно, не обращал на него внимания.

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Что нашел игрок

Судя по всему, эта пасхалка была доступна с самого начала игры, а не введена в последнем обновлении, как в предыдущем случае с фотографией.

Чтобы добраться до нее, обратите внимание на текст в верхнем правом углу экрана. Там вы увидите номер версии вашей игры, которая сейчас составляет 2.12. Если нажать на него, цифры начнут мигать и меняться до тех пор, пока не сформируют "2.0.77", что фактически является годом, когда происходят события игры, если убрать из него точки.

Разработчики, которые постоянно реагируют на подобные открытия, прокомментировали. "Хорошая находка, я уже начал сомневаться, что вы ее когда-нибудь найдете", – написал в ответ режиссер игры Павел Сасько.

На самом деле, как можно понять, эта особенность главного меню не несет никакой пользы. Это лишь мелкий элемент интерфейса, который добавляет атмосферы и наполненности игре. Неизвестно, сколько таких секретов еще спрятано по всей игре, но можно с уверенностью сказать, что игроки будут продолжать их находить и в дальнейшем, поскольку игра, как и в свое время "Ведьмак 3", не потеряет своей актуальности еще минимум несколько лет.