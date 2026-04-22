Ремейк Assassin's Creed Black Flag получил новые детали: что изменили в игре

Журналисты раскрыли новые подробности ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag. Обновленная версия с подзаголовком Resynced меняет боевую систему, миссии и даже современную сюжетную линию, которую ранее считали вырезанной.

По данным журналистов Insider Gaming, ремейк под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced получит существенно переработанный современный сегмент.

Что изменится в ремейке Black Flag?

Несмотря на предыдущие слухи, эти сцены не убрали – наоборот, их обновили и дополнили новым контентом. В центре – внутренний конфликт главного героя Эдварда Кенуэя, который получил более глубокое раскрытие.

В Ubisoft якобы планируют сделать акцент на этом аспекте во время официальной презентации. Современная сюжетная линия станет не просто фоном, а важной частью общей истории.

Отдельно переработали боевую систему. Она стала более быстрой и динамичной: игроки смогут парировать атаки, выполнять серии добиваний сразу по нескольким врагам и активно использовать окружение – от стен до разрушительных объектов.

Не менее важные изменения коснулись миссий со слежкой и подслушиванием. Если раньше любая ошибка могла привести к мгновенному провалу, теперь ситуация развивается гибче. Обнаруженные персонажи реагируют на действия игрока, и тот вынужден адаптироваться к новым условиям, а не начинать задание с нуля.

Ранее также сообщалось, что ремейк сделают полностью сюжетным. В игре не будет ни мультиплеера, ни дополнительных режимов – весь фокус на истории Эдварда Кенуэя.

Когда покажут игру?

Официальный анонс запланирован на 23 апреля, хотя кадры из трейлера уже просочились в сеть. По неофициальной информации, релиз игры может состояться 9 июля.