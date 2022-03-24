Новые "экстремисты": на России заблокировали сайт S.T.A.L.K.E.R., а также группы WePlay и v1lat

На России продолжается активная борьба с украинскими "экстремистами". На этот раз к их числу присоединились разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, а также представители нашего киберспорта.

Весь цивилизованный мир продолжает осуждать русскую военную агрессию и вводить санкции против этой страны. Отставать от него не хотят и представители Роскомнадзора, которые ограничивают своих граждан даже от видеоигр и киберспорта. А сегодня мы на Games24 расскажем сразу о нескольких показательных случаях.

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Официальная причина блокировки

На этот раз их федеральный орган исполнительной власти решил взяться сразу за несколько очень известных украинских "экстремистских" организаций. Речь идет об официальном сайте видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2, а также о группах компании WePlay Esports и комментатора v1lat в популярной на России соцсети "VK".

Во всех трех случаях блокировка состоялась согласно решению российской Генпрокуратуры. Подробно разбирать свое решение ее представители не стали, правда, в случае S.T.A.L.K.E.R. 2 есть ссылка на статью 15.3 местного федерального закона. Согласно ей, Роскомнадзор может ограничивать доступ к сайтам, занимающимся экстремистской деятельностью, призывами к насилию и угрозами в адрес россиян.

Чем же занимались эти "экстремисты"

В случае официального сайта видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl все очень просто. Дело в том, что украинские разработчики из GSC Game World опубликовали на главной странице письмо, в котором написали правду о войне. Также в нем есть информация о том, как можно материально помочь ВСУ и благотворительным организациям.

Письмо разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот

Что-то похожее можно увидеть в официальном паблике WePlay Esports и украинского комментатора v1lat. Они писали правду о войне, а также пытались доносить ее до россиян. Каких-либо агрессивных постов, призывов к насилию или чего-то подобного там вообще нет. Добавим, что даже во время войны администрация этих групп пыталась ориентироваться на киберспортивные новости.