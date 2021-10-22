Новые распродажи в Epic Games Store, PS Store и Steam: лучшие предложения за последнюю неделю

На этой неделе в сервисах Epic Games Store, PlayStation Store и Microsoft Store начались распродажи в честь известного праздника Хэллоуин. А вот в популярном магазине Steam подобная тематическая акция пока не стартовала.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Масштабные распродажи в PS Store и Steam: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В популярном сервисе Steam на этой неделе стартовало сразу несколько интересных акций. До 25 октября в этом магазине можно приобрести по сниженной цене цифровые настольные игры и проекты, которые создали разработчики из французских компаний. Лишь 28 октября завершатся тематические распродажи видеоигр из серий Resident Evil, Leisure Suit Larry, Torchlight. А до 1 ноября со скидками можно приобрести игры и дополнения из серии Payday.

Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, а потому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще стоит отметить, что до 25 октября все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в Fallout 76 и Dead by Daylight.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Thronebreaker: The Witcher Tales – 199 гривен (-60%)

Disco Elysium The Final Cut – 263 гривны (-45%)

A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition – 209 гривен (-30%)

Dishonored 2 – 199 гривен (-60%)

Prey – 249 гривен (-50%)

Resident Evil Village – 870 гривен (-33%)

Leisure Suit Larry The Complete CUM-pilation – 481 гривна (-70%)

Torchlight III – 122 гривны (-75%)

Payday 2 – 33 гривны (-80%)

Frostpunk – 113 гривен (-70%)

Star Wars Battlefront II – 299 гривен (-75%)

Star Wars Battlefront II / Фото из магазина Steam

Epic Games Store

В магазине Epic Games Store на этой неделе стартовала масштабная распродажа в честь праздника Хэллоуин. До 1 ноября в этом сервисе можно будет приобрести со скидками не только хорроры, но и игры других жанров. Также стоит отметить, что сейчас владельцы этого магазина раздают специальный купон на 300 гривен, который можно использовать для получения скидки при покупке товара стоимостью от 399 гривен (действует до 16 ноября). Правда, получить такой купон смогут только те геймеры, которые подпишутся на рассылку новостей этой компании.

Также в Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе все пользователи сервиса могут бесплатно получить видеоигру Among the Sleep: Enhanced Edition, а на следующей – DARQ: Complete Edition.

Интересные предложения с этой распродажи:

Black Book – 269 гривен (-25%)

World War Z: Aftermath – 455 гривен (-20%)

King's Bounty II – 524 гривны (-25%)

Death's Door – 279 гривен (-20%)

Assassin's Creed Valhalla – 549 гривен (-40%)

Maneater – 341 гривна (-40%)

The Medium – 531 гривна (-25%)

HITMAN III – 424 гривны (-50%)

Wolfenstein: The New Order – 208 гривен (-60%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Maneater / Фото из магазина Epic Games Store

PlayStation Store

В фирменном магазине Sony на этой неделе также началась масштабная распродажа в честь праздника Хэллоуин. До 4 ноября в этом сервисе можно будет приобрести со скидками более 500 видеоигр, а с полным списком предложений можно ознакомиться по этой ссылке.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Resident Evil: Village – 1139 гривен (-43%)

Doom Eternal Deluxe Edition – 857 гривен (-67%)

Wasteland 3 – 539 гривен (-55%)

Little Nightmares II Deluxe Edition – 803 гривны (-33%)

Until Dawn – 324 гривны (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 474 гривны (-50%)

The Medium – 1124 гривны (-25%)

Amnesia: Rebirth – 464 гривны (-50%)

Outlast 2 – 189 гривен (-80%)

Biomutant – 1169 гривен (-35%)

Outlast 2 / Фото из магазина PS Store

Microsoft Store

В магазине Microsoft Store на этой неделе стартовало сразу три небольшие тематические распродажи. Первая посвящена играм серии Assassin's Creed (до 25 октября), вторая – проектам от Electronic Arts (до 25 октября), а третья – празднику Хэллоуин (до 2 ноября).

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

Assassin's Creed Valhalla – 30 долларов (-50%)

Assassin's Creed Odyssey – 15 долларов (-75%)

DiRT 5 – 18 долларов (-70%)

Mass Effect Legendary Edition – 33 доллара (-45%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 20 долларов (-50%)

F1 2021 – 39 долларов (-35%)

Dead by Daylight – 15 долларов (-50%)

Resident Evil: Village – 40 долларов (-33%)

Batman: Arkham Knight Premium Edition – 8 долларов (-80%)

Diablo Prime Evil Collection – 42 доллара​ (-30%)

Batman: Arkham Knight Premium Edition / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

В сервисе Ubisoft Store на этой неделе началась распродажа мифологических видеоигр. До 25 октября в этом магазине можно будет приобрести немало подобных игр. Также стоит отметить, что пользователи всех платформ до 27 октября могут бесплатно сыграть в полноценную версию видеоигры Riders Republic. Правда, провести в ней можно только четыре часа.

Трейлер видеоигры Riders Republic: видео