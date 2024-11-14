Blizzard исправила скандальный Warcraft III Reforged выпускает ремастеры первых двух частей

Компания Blizzard провела прямую трансляцию по случаю 30-летия Warcraft, раскрыв огромное количество информации о портфолио франшизы. В частности она пытается исправить свой кошмарный провал с Warcraft III Reforged и выпускает ремастеры Warcraft I и Warcraft II.

Warcraft III Reforged 2.0

После критики, которой фанаты засыпали разработчиков Reforged в 2020 году, студия решила не оставлять все как есть, а потому спустя четыре года подготовила исправление ошибок, которых допустила. Обновление приносит множество визуальных улучшений к юбилею франшизы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Разработчики представили версии высокой четкости для классических юнитов, зданий, спецэффектов, героев, окружения и иконок, предоставив игрокам полную свободу выбора между Reforged и классическим HD. Кроме того, улучшено окружение, улучшено окружающее освещение, обновлена карта тонов и убрано цветение.

Патч также вводит XP и выравнивание для многопользовательских матчей Ranked Play. Таблица лидеров базируется на количестве XP. Уровень и XP будут обнуляться с каждым сезоном.

Warcraft I и Warcraft II

Слухи, которые недавно распространились интернетом через соцсеть X, оказались правдивыми: компания также выпустила ремастер Warcraft II, а вместе с ним подтянула и первую часть.

Игроки также будут иметь возможность переключаться в реальном времени между "родной" и восстановленной графикой. Warcraft I получил несколько улучшений качества управления жизнью, таких как более высокая скорость игры и щелчок правой кнопкой мыши для перемещения. В обеих играх улучшен пользовательский интерфейс.

Поклонники серии теперь могут приобрести обновленный Warcraft Battle Chest на Battle.net, содержащий все три ремастера.

Что еще

Blizzard также кратко коснулась Warcraft Rumble. С момента запуска в ноябре 2023 года игра в жанре башенной обороны/экшн-стратегии помогла игрокам победить более 900 миллионов боссов. Команда разработчиков также объявила, что игра выходит на ПК, бета-версия которой запланирована на 10 декабря.

И последнее, но не менее важное: было сделано немало анонсов относительно World of Warcraft. Основным моментом стала новость о том, что в следующем дополнении World of Warcraft: Midnight будет добавлено жилье для игроков. Игра была единственной крупной MMORPG, в которой не было жилья, поэтому ее многочисленные поклонники, несомненно, будут в восторге.