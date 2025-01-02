CAPTCHA тест заменили игрой Doom

На замену стандартным CAPTCHA появилась новая альтернатива: чтобы доказать, что вы не робот, нужно убить трех монстров в культовом шутере 90-х Doom.

Современным пользователям Интернета регулярно приходится проходить CAPTCHA-тесты, чтобы подтвердить, что они являются людьми, а не автоматизированными ботами. Однако привычные методы, такие как распознавание символов, выбор картинок или прослушивания аудио, часто вызывают раздражение. Теперь вместо этого предложили кое-что интереснее, рассказывает 24 Канал.

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Новый способ проверки придумал CEO облачной платформы Vercel Гильермо Рауч. По его мнению, прохождение небольшой части классической компьютерной игры значительно интереснее, чем выполнение скучных заданий на распознавание.

Задание предлагает сыграть на секретном уровне E1M9: Military Base из Doom, доступ к которому открывается с уровня E1M3: Toxin Refinery.

Вызов для игроков

На стандартном прохождении игры к этому моменту герой обычно уже имеет дробовик, пулемет, ракетницу и броню. Однако в тесте CAPTCHA оружие ограничено только пистолетом, а брони нет совсем. Кроме того, уровень сложности установлен на Nightmare, что делает задание еще сложнее как для ботов, так и для людей.

Как испытать

Испытать свои силы в этом тесте можно на специально созданной странице. Необычный подход к CAPTCHA добавляет элемент развлечения в рутинный процесс проверки и может стать новым трендом в мире технологий.