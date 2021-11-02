Новый режим и война с картелями: в сети продолжают появляться слухи о Call of Duty 2022

Представитель портала VGC поделился новой информацией о Call of Duty, которая выйдет в 2022 году. Он написал, что события будущей видеоигры должны развернуться во вселенной Modern Warfare (2019 год), правда, на этот раз на территории Колумбии.

В сети продолжает появляться информация о следующей части Call of Duty, которая должна выйти в 2022 году. На этот раз об этом проекте достаточно подробно решил рассказать один из представителей авторитетного портала VGC.

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Стоит начать с того, что он частично подтвердил информацию, которой недавно поделился инсайдер с никнеймом RalphsValve. Согласно данным журналиста VGC, события новой видеоигры развернутся во вселенной Modern Warfare (2019 год). В центре истории снова окажется отряд Task Force 141, правда, на этот раз его представители будут противостоять колумбийским наркокартелям.

Также он подтвердил, что сюжетная кампания будет мрачной и жестокой, а в целом разработчики хотят рассказать историю о спецоперациях, а не о масштабных войнах. Именно поэтому в игре почти не будет танков, самолетов или другой тяжелой техники. Журналист отметил, что разработчики обновили искусственный интеллект, а потому сейчас NPC будут реалистичнее реагировать на действия геймеров. Также в игре должны появиться новые заскриптованные анимации, например, оружие может заклинить, а руки протагониста в определенные моменты могут трястись.

Согласно данным журналиста, в этой видеоигре должен появиться и новый многопользовательский режим, похожий на "Hazard Zone" из Battlefield 2042 (PvPvE). Интересно, что в стандартном мультиплеере должны появиться не только новые карты, оружие и оперативники, но и старые, которые были в оригинальной Modern Warfare 2 (2009 год). Также представитель VGC отметил, что одновременно с релизом этой игры должна выйти и новая карта для Warzone. Он написал, что для ее создания Infinity Ward использует фрагменты карт из Modern Warfare 2.

Напоследок стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. Особенно в случае видеоигры, которую еще даже официально не анонсировали.

Трейлер видеоигры Call of Duty: Modern Warfare 2: видео