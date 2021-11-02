29 октября среди десятков тысяч игр в Steam появилась новинка под странным названием – Crab Game, подозрительно напомнившая геймерам нашумевший сериал от Netflix "Игра в кальмара".

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Несмотря на явное сходство, сам автор проекта всячески его отрицает, шутя, что его игра "безусловно, не основана на каких-либо популярных корейских телешоу со стриминговых сервисов, поскольку это может привести к проблемам с законом".

Если же без шуток, то действительно жаль, что из-за прав на интеллектуальную собственность Dani, а именно такой ник разработчика, не смог назвать игру как-то вроде Squid: The Game, чтобы привлечь больше внимания к проекту, ведь он выглядит действительно очень весело.

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Crab Game позволяет группам до 42 игроков соревноваться на 28 картах в 9 режимах. Среди испытаний есть новаторские вроде аналога хорошо известной всем игры в пятнашки, а есть и копирующие сериал, например забег по стеклянным панелям.

Согласно статистике портала SteamDB, пиковый онлайн игры достиг отметки у 36 622 игроков и продолжает расти. Также растет и уровень отзывов в Steam – уже 92% пользователей оценили проект "очень положительно". Добавляет уважение игре и то, что она абсолютно бесплатна и ничто не мешает вам испытать ее вместе с друзьями просто добавив в свою библиотеку Steam.