Death Stranding 2 On the Beach – новый трейлер показал геймплей, монстров и странные нововведения

Японская студия Kojima Productions совместно с Sony Interactive Entertainment представила новый трейлер к игре Death Stranding 2: On the Beach. Это сиквел культового курьерского боевика от Хидео Коджимы, который на этот раз отправляет главного героя спасать человечество уже за пределами США.

В Death Stranding 2: On the Beach главному герою Сэму Бриджесу придется налаживать связи между людьми в Австралии, чтобы предотвратить вымирание человечества, рассказывает 24 Канал.

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Новый трехминутный видеоролик демонстрирует основные элементы геймплея: доставка грузов, строительство мостов и канатных дорог, а также борьба с врагами – как видимыми, так и невидимыми чудовищами Beasts.

Новый трейлер Death Stranding 2 On the Beach: смотрите видео

Фанаты, которые уже просмотрели трейлер, отмечают явный прогресс в графике и общем игровом процессе по сравнению с первой частью. Кроме основного геймплея, во второй части обещают еще больше необычных моментов: музыкально-танцевальные сцены, а также возможность пропускать боссов.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PlayStation 5. Стандартное издание будет стоить 70 долларов, а расширенное (80 долларов) предоставит доступ к игре за два дня до официального релиза.

Новый геймплей показали в рамках недавней полуторачасовой трансляции Game Premiere. В ее рамках было продемонстрировано более 20 минут сцен из игры, в частности новые игровые механики.

Несмотря на намеки на возможное продолжение серии, Хидео Коджима пока не планирует браться за Death Stranding 3.

Ранее стало известно, что Death Stranding 2: On the Beach появилась благодаря COVID-19 и отмененному DLC. Также продолжается работа над фильмом по мотивам Death Stranding, который может выйти в 2027 году под режиссурой Майкла Сарноски.