Угадают ли в этот раз – в сети снова определили дату выхода нового трейлера GTA 6

Один из инсайдеров назвал новую дату в которую следует ожидать выход третьего трейлера GTA 6, который, как утверждает он, будет геймплейным. Подробнее – в материале.

В сети появилась новая фанатская теория относительно даты публикации очередного трейлера Grand Theft Auto VI, сообщает 24 Канал.

Когда ждать третий трейлер GTA 6?

Фактически с момента самого переноса релиза GTA 6 на ноябрь 2026, фанаты Rockstar только тем и занимаются что ищут намеки на какую-то новую информацию об игре буквально везде – от обновлений YouTube-канала студии до ее активности в Instagram.

Это привело к тому, что миллионы геймеров ожидали выхода нового трейлера игры 14 мая, но этого так и не произошло.

Возможно, все они, и мы в том числе, ошиблись лишь на несколько дней.

В сети закрутилась новая теория, которая возникла после сообщения инсайдера и контент-мейкера под ником Zero, которым тот поделился в соцсети X.

Трейлер 3 GTA 6 выйдет 26/05/2026, во вторник, в годовщину смерти Рэя Лийотты. В конце трейлера, который будет геймплейным, будет подтверждение даты и предзаказ откроется в тот же день,

– заявил он.

При чем здесь Рэй Лиотта?

Рэй Лиотта – американский актер, который отошел в мир иной 26 мая 2022 года.

Самыми известными его работами в кино стали фильмы "Славные парни" (1990), "Ганнибал" (2001) и "Козырные тузы" (2006).

Многим геймерам же он стал как родной, после того как озвучил главного героя GTA Vice City – Томми Версетти.

События GTA 6 как раз вернутся к локации этой культовой игры, поэтому публикация игрового трейлера с посвящением была бы весьма символичным и сентиментальным жестом от Rockstar.

Вместе с тем автор "слива" не раскрыл никаких деталей о том откуда у него такая информация или на чем базируется его предположение, но призвал всех "сохранить скриншот" своего сообщения.

Что это было? Обычная попытка "хайпануть" или настоящее рассекречивание планов Rockstar покажет только время, темпаче ждать осталось не так долго.