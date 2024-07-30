Игрок GTA Online уверен, что знает дату выхода нового трейлера GTA 6
Источник:Brando Underground Gaming
Внимательный геймер высказал мнение о том, что Rockstar могли скрыть дату выхода следующего видео о GTA 6 прямо в трейлере последнего обновления для GTA Online.
В ожидании новостей о Grand Theft Auto 6 фанаты культовой серии просто сходят с ума и иногда видят намеки от Rockstar везде где только можно.
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Дата нового трейлера или одержимость поклонников?
Таким стал и пользователь Reddit под ником Ramashanks, который поделился на платформе наблюдением администратора страницы Brando Underground Gaming в Facebook.
По его мнению, Rockstar скрыли дату релиза следующего трейлера GTA 6 у всех на виду, а именно в видео, анонсировавшем последнее крупное обновление для GTA Online.
Трейлер апдейта GTA Online – смотреть видео
В начале видео вниманию игроков предлагают мотоцикл курьера, который содержит номерной знак с надписью San Andreas.
Сделав скриншот этого момента, на нем можно разглядеть также надпись "PIZZA" где вместо буквы "A" красуется цифра "4". Финальным штрихом является наклейка в верхнем левом углу, где написано "OCT", что вероятно является сокращением от слова october – октябрь.
Скриншот трейлера / Фото Brando Underground Gaming
Естественно, большое количество поклонников Rockstar восприняли это как зашифрованный намек о том, что следующий трейлер GTA 6 следует ожидать 4 октября 2024 года.
Как и в случае со всем, что касается слухов и предположений – правдивость информации докажет только время.