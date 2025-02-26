Новый трейлер The Alters сломал четвертую стену и покорил зрителей

Польская студия 11 bit studios представила новый трейлер научно-фантастической игры The Alters, отличающийся оригинальным подходом к повествованию. Видео демонстрирует главного героя Яна Дольского вместе с его альтернативными версиями, играющими в игру о самих себе, тем самым ломая четвертую стену.

В трейлере Ян и его копии сидят на диване перед большим экраном, наблюдая за тем, как еще один его двойник проходит игру. Они дают ему советы, активно жестикулируют и ободряют, когда на экране появляется надпись "Game Over", рассказывает 24 Канал.

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Сюжет The Alters рассказывает историю обычного рабочего Яна Дольского, оказавшийся в затруднительном положении после аварийной посадки на далекой планете. Чтобы выжить и управлять мобильной базой, которая требует нескольких людей для эффективного функционирования, он использует уникальное вещество rapidium и создает несколько своих альтернативных версий– так называемых Alters.

Новый трейлер The Alters

Игроки поддержали перенос выхода игры

Несколько недель назад стало известно, что релиз The Alters переносится с начала 2025 года. Разработчикам понадобилось больше времени на доработку проекта и реализацию всех запланированных улучшений.

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Несмотря на очередную отсрочку, геймеры положительно отреагировали на новость Многие оставили одобрительные комментарии под трейлером, поддерживая студию в ее стремлении довести игру до идеала.