Nvidia подготовила видеокарты к выходу Black Ops 7, Anno 117 и Europa Universalis V

Nvidia представила обновленный пакет драйверов GeForce Game Ready 581.80 WHQL. Главной особенностью выпуска стала поддержка нескольких ожидаемых игр, которые еще не вышли.

Обновление также содержит ряд исправлений для уже доступных проектов и оптимизирует их производительность, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт NVIDIA.

Что нового в обновлении GeForce Game Ready 581.80 WHQL?

Свежий драйвер обеспечивает оптимальную работу будущих игровых релизов. В частности, речь идет о шутере Call of Duty: Black Ops 7. Напомним, что релиз шутера запланирован на 14 ноября и разработчики уже поделились официальными системными требованиями.

Игра получит поддержку новейшей технологии DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation, а также NVIDIA Reflex для уменьшения задержек.

Также добавлена оптимизация для стратегий Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V. Градостроительный симулятор от Ubisoft выходит 13 ноября. Глобальная стратегия Europa Universalis V от Paradox Interactive выходит уже сегодня.

Обе игры будут поддерживать в частности технологию DLSS Super Resolution.

DLSS Super Resolution Технология от Nvidia, которая использует искусственный интеллект для повышения производительности в играх без значительной потери качества изображения. Название расшифровывается как Deep Learning Super Sampling, или "суперсемплинг на основе глубокого обучения".



Принцип ее работы заключается в том, что игра рендерится в более низком разрешении, что значительно уменьшает нагрузку на видеокарту. Затем специальная нейросеть, обучена на тысячах высококачественных изображений, "дорисовывает" кадр до вашего целевого разрешения (например, с 1080p до 4K).

Кроме поддержки новых игр, разработчики исправили несколько известных проблем. Было оптимизировано производительность в гоночной игре F1 25 при использовании генератора кадров DLSS. Также устранили сбои в приложениях с поддержкой Vulkan, которые возникали на компьютерах со старыми процессорами Core 2 Duo и Core 2 Quad.

Какие проблемы ждут геймеров?

В то же время в драйвере осталось несколько нерешенных проблем. Например, текст в Counter-Strike 2 может выглядеть немного размытым, если установить разрешение ниже нативного для монитора.

Владельцы некоторых конфигураций оборудования могут столкнуться с мерцанием света в игре Like a Dragon: Infinite Wealth после обновления.

Где скачать драйверы GeForce?

Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL можно через фирменное приложение Nvidia App или с официального сайта компании.