Обновление также содержит ряд исправлений для уже доступных проектов и оптимизирует их производительность, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт NVIDIA.

Что нового в обновлении GeForce Game Ready 581.80 WHQL?

Свежий драйвер обеспечивает оптимальную работу будущих игровых релизов. В частности, речь идет о шутере Call of Duty: Black Ops 7. Напомним, что релиз шутера запланирован на 14 ноября и разработчики уже поделились официальными системными требованиями.

Игра получит поддержку новейшей технологии DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation, а также NVIDIA Reflex для уменьшения задержек.

Также добавлена оптимизация для стратегий Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V. Градостроительный симулятор от Ubisoft выходит 13 ноября. Глобальная стратегия Europa Universalis V от Paradox Interactive выходит уже сегодня.

Обе игры будут поддерживать в частности технологию DLSS Super Resolution.

DLSS Super Resolution Технология от Nvidia, которая использует искусственный интеллект для повышения производительности в играх без значительной потери качества изображения. Название расшифровывается как Deep Learning Super Sampling, или "суперсемплинг на основе глубокого обучения".



Принцип ее работы заключается в том, что игра рендерится в более низком разрешении, что значительно уменьшает нагрузку на видеокарту. Затем специальная нейросеть, обучена на тысячах высококачественных изображений, "дорисовывает" кадр до вашего целевого разрешения (например, с 1080p до 4K).

Кроме поддержки новых игр, разработчики исправили несколько известных проблем. Было оптимизировано производительность в гоночной игре F1 25 при использовании генератора кадров DLSS. Также устранили сбои в приложениях с поддержкой Vulkan, которые возникали на компьютерах со старыми процессорами Core 2 Duo и Core 2 Quad.

Какие проблемы ждут геймеров?

В то же время в драйвере осталось несколько нерешенных проблем. Например, текст в Counter-Strike 2 может выглядеть немного размытым, если установить разрешение ниже нативного для монитора.

Владельцы некоторых конфигураций оборудования могут столкнуться с мерцанием света в игре Like a Dragon: Infinite Wealth после обновления.

Где скачать драйверы GeForce?

Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL можно через фирменное приложение Nvidia App или с официального сайта компании.