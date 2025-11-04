Оновлення також містить низку виправлень для вже доступних проєктів та оптимізує їхню продуктивність, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт NVIDIA.

Що нового в оновленні GeForce Game Ready 581.80 WHQL?

Свіжий драйвер забезпечує оптимальну роботу майбутніх ігрових релізів. Зокрема, йдеться про шутер Call of Duty: Black Ops 7. Нагадаємо, що реліз шутера заплановано на 14 листопада і розробники вже поділилися офіційними системними вимогами.

Гра отримає підтримку новітньої технології DLSS 4 з функцією Multi Frame Generation, а також NVIDIA Reflex для зменшення затримок.

Також додано оптимізацію для стратегій Anno 117: Pax Romana та Europa Universalis V. Містобудівний симулятор від Ubisoft виходить 13 листопада. Глобальна стратегія Europa Universalis V від Paradox Interactive виходить вже сьогодні.

Обидві гри підтримуватимуть зокрема технологію DLSS Super Resolution.

Принцип її роботи полягає в тому, що гра рендериться у нижчій роздільній здатності, що значно зменшує навантаження на відеокарту. Потім спеціальна нейромережа, навчена на тисячах високоякісних зображень, "домальовує" кадр до вашої цільової роздільної здатності (наприклад, з 1080p до 4K).

Окрім підтримки нових ігор, розробники виправили кілька відомих проблем. Було оптимізовано продуктивність у перегоновій грі F1 25 при використанні генератора кадрів DLSS. Також усунули збої в застосунках з підтримкою Vulkan, які виникали на комп'ютерах зі старими процесорами Core 2 Duo та Core 2 Quad.

Які проблеми чекають на геймерів?

Водночас у драйвері залишилося кілька невирішених проблем. Наприклад, текст у Counter-Strike 2 може виглядати трохи розмитим, якщо встановити роздільну здатність нижчу за нативну для монітора.

Власники деяких конфігурацій обладнання можуть зіткнутися з мерехтінням світла у грі Like a Dragon: Infinite Wealth після оновлення.

Де скачати драйвери GeForce?

Завантажити драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL можна через фірмовий застосунок Nvidia App або з офіційного сайту компанії.